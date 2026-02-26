РФ обстреливает Украину ракетами, которые опасны для самих россиян

Российский самолет с ракетами Х-22 / © Википедия

Примененные во время массированного обстрела Украины 26 февраля российские ракеты Х-22 опасны для самих россиян. Пары токсичного топлива, которым заправляют эти очень старые ракеты, представляют смертельную угрозу для людей.

Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман в эфире Radio NV.

По его словам, эти ракеты очень мощные, поскольку содержат почти тонну взрывчатки. В то же время они очень тяжелые и поэтому не слишком дальнобойные, в конце концов они проектировались как противокорабельные.

При этом применение этих ракет представляет риск для самих россиян еще на этапе подготовки к обстрелу, когда их заправляют топливом.

Алексей Гетьман отметил, что процесс заправки ракеты Х-22 происходит в противогазах и спецкостюмах, которые полностью закрывают тело.

«Если пролилось немного жидкости, когда заправляют ракету, и кто-то был незащищен, то сразу человек погибнет», — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, российские ракеты Х-22, которыми государство-террористка пыталась осуществить обстрел утром 26 февраля, не долетели до воздушного пространства Украины. Воздушные цели исчезли с радаров еще над территорией РФ. Даже если они не взорвались после падения, утечка токсичного топлива теперь создает угрозу для жизни самих россиян.

Эксперты отмечают, что Россия во время массированных атак все чаще применяет ракеты, изготовленные буквально накануне ударов, что может свидетельствовать об истощении ее запасов стратегического оружия.

Напомним, армия РФ в ночь на 26 февраля осуществила массированный удар по Украине. Оккупанты запустили различные типы ракет и ударные беспилотники. Всего 459 средств воздушного нападения.