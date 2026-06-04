РФ переходит на реактивные БпЛА: что это меняет на фронте

Игорь Романенко

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Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов, которые отличаются большей скоростью, но имеют ряд технических ограничений.

Об этом заявил основатель благотворительного фонда «Закриємо небо України» генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире «Київ24».

По его словам, реактивные беспилотники более сложные в производстве и менее эффективны с точки зрения боевой нагрузки, однако враг пытается усовершенствовать их характеристики.

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Эксперт объясняет, что реактивному двигателю нужно значительно больше горючего, что влияет на дальность полета и количество взрывчатки, которую может нести дрон.

«Реактивному двигателю нужно больше горючего. Поэтому такие аппараты могут нести меньше взрывчатки и преодолевать более короткое расстояние. В то же время россияне работают над тем, чтобы увеличить радиус действия и мощность боевой части», — отметил Романенко.

Он также пояснил, что реактивные дроны могут развивать высокую скорость, однако это не всегда преимущество с точки зрения эффективности ударов.

«Да, они летят на большой скорости, но из-за этого растет расход топлива. Возникает вопрос эффективности: это недешевые системы, и у них есть свои ограничения», — добавил он.

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По словам Романенко, несмотря на попытки модернизации реактивные беспилотники остаются компромиссным решением между скоростью, дальностью полета и боевой нагрузкой.

Напомним, РФ усиливает воздушные атаки по Украине и придумала, как обходить системы ПВО. Враг обстреливает украинскую территорию большим количеством беспилотников и высокоскоростных ракет, чем когда-либо прежде, поскольку российские силы пытаются достичь большего прогресса на поле боя.

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