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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
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РФ переходит на реактивные БпЛА: что это меняет на фронте

Россия наращивает долю реактивных дронов: они более быстрые, но имеют ограничения по дальности и боевой нагрузке, отметил эксперт.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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РФ переходит на реактивные БпЛА: что это меняет на фронте

Игорь Романенко

Россия постепенно увеличивает использование реактивных дронов, которые отличаются большей скоростью, но имеют ряд технических ограничений.

Об этом заявил основатель благотворительного фонда «Закриємо небо України» генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире «Київ24».

По его словам, реактивные беспилотники более сложные в производстве и менее эффективны с точки зрения боевой нагрузки, однако враг пытается усовершенствовать их характеристики.

Эксперт объясняет, что реактивному двигателю нужно значительно больше горючего, что влияет на дальность полета и количество взрывчатки, которую может нести дрон.

«Реактивному двигателю нужно больше горючего. Поэтому такие аппараты могут нести меньше взрывчатки и преодолевать более короткое расстояние. В то же время россияне работают над тем, чтобы увеличить радиус действия и мощность боевой части», — отметил Романенко.

Он также пояснил, что реактивные дроны могут развивать высокую скорость, однако это не всегда преимущество с точки зрения эффективности ударов.

«Да, они летят на большой скорости, но из-за этого растет расход топлива. Возникает вопрос эффективности: это недешевые системы, и у них есть свои ограничения», — добавил он.

По словам Романенко, несмотря на попытки модернизации реактивные беспилотники остаются компромиссным решением между скоростью, дальностью полета и боевой нагрузкой.

Напомним, РФ усиливает воздушные атаки по Украине и придумала, как обходить системы ПВО. Враг обстреливает украинскую территорию большим количеством беспилотников и высокоскоростных ракет, чем когда-либо прежде, поскольку российские силы пытаются достичь большего прогресса на поле боя.

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Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
200
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