РФ перекрывает небо и стягивает корабли к ядерному полигону: враг готовит опасный ракетный тест

Российская ракета (иллюстративное фото)

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Россия, вероятно, готовится к новому сезону испытаний крылатой ракеты с ядерной силовой установкой «Буревестник». На архипелаге Новая Земля и вокруг него были зафиксированы самолеты и корабли, которые могут использовать для наблюдения за тестовыми пусками.

Об этом свидетельствуют последние спутниковые снимки, проанализированные командой The Barents Observer.

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На авиабазу Рогачево на Новой Земле прибыли два самолета управления и телеметрии Ил-976 СКИП. Первый появился там на прошлой неделе, второй - в период с 22 по 23 августа.

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Также на базе заметили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. Ил-976 СКИП оснащен специальным оборудованием для слежения и мониторинга, в частности системами обнаружения радиации.

На базе заметили модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

На авиабазу Рогачево на Новой Земле прибыли два самолета управления и телеметрии Ил-976 СКИП.

В район стянули авиацию и корабли

Сейчас на Рогачеве также четыре Ан-26, один Ан-74Д и вертолеты, которые могут перевозить персонал в Панково и Северную — районов, связанных с российским полигоном.

За последнее десятилетие Россия построила в Панково, примерно в 170 км от Рогачева, специальный стартовый комплекс для испытаний «Буревестника».

На этой неделе часть Баренцева моря вблизи района запусков была закрыта для полетов. Подобные ограничения воздушного и морского пространства на территории Новой Земли уже неоднократно вводились с августа по октябрь.

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Кроме того, корабли заметили и на западной, и на восточной стороне архипелага. Вероятно, они могут отслеживать испытательный полет, место падения ракеты и участвовать в дальнейшем поиске.

«Буревестник» якобы летал 15 часов

В октябре 2025 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов докладывал Владимиру Путину о якобы успешном испытании «Буревестника». По российской версии ракета пролетела около 14 тысяч километров и находилась в воздухе примерно 15 часов.

Впоследствии факт испытательного полета подтвердила норвежская военная разведка.

Путин впервые публично представил Буревестник в 2018 году как ракету с практически неограниченной дальностью полета и возможностью маневрировать для обхода систем противоракетной обороны.

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Есть риск радиоактивного загрязнения

Особенность «Буревестника» состоит в использовании ядерной силовой установки. Считается, что реактор с обогащенным ураном может работать по схеме открытого воздушного охлаждения.

Из-за этого испытания такой ракеты могут сопровождаться выбросами радиоактивных веществ.

В августе 2019 года во время работ, связывавших с этой программой, у полигона Ньонокса в Белом море произошел взрыв. Тогда погибли пять сотрудников «Росатома», а в Северодвинске временно зафиксировали повышение уровня радиации.

После аварии испытания "Буревестника" перенесли на Новую Землю, где Россия продолжила развивать соответствующую инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что Россия впервые вывела в море новую атомную подлодку проекта 09851 «Хабаровск». Субмарина оснащена шестью пусковыми аппаратами для ядерных торпед “Посейдонов”.

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