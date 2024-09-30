РФ продвинулась на пути производства БПЛА: офицер Воздушных сил ВСУ рассказал о технологиях врага

По оценкам россиян, в производство дронов было инвестировано с 2023 года от 2,5 до 3 млрд долларов.

Россияне пытаются запускать их из Starlink на борту и наводя дроны через украинскую сеть операторов.

Об этом сказал военный эксперт, офицер резерва Воздушных сил ВСУ Андрей Крамаров на Radio NV.

Россия продвинулась вперед в технологическом развитии и возможностях организации производства беспилотников. По его словам, РФ могла решить вопрос о производстве фюзеляжа "Шахедов", а также начала производить примитивные двигатели для них.

Крамаров заявил, что РФ инвестирует в производство БПЛА "безумные суммы".

"И все это в совокупности позволило россиянам так быстро перейти к высоким темпам производства БПЛА и поддерживать их", – добавил он.

По словам эксперта, враг может наводить дроны через украинскую сеть. Поскольку россияне используют достаточно массовую технологию геопозиционирования дрона "Шахед", то они используют гражданские модели GPS, которые у нас находят почти в каждом мобильном телефоне. А главным способом обеспечения работы этого модуля, как и в мобильных телефонах, является прежде всего Сеть и, соответственно, они пытаются искать определенные возможности.

"Например, есть информация, что они используют каким-то образом карты украинских мобильных операторов. То есть в процессе полета дрон просто ловит обычный 4G или 3G мобильный Интернет, который у нас есть, и с помощью него осуществляет геопозиционирование. По сравнению с любым военным аналогом, это, конечно, менее эффективно", — пояснил Крамаров.

Он отметил, что скорость "Шахеда", а также высота его полета абсолютно рабочие для мобильных операторов, вышек.

"Враг пытается, и это уже не первые попытки использовать технологию Starlink", — сказал эксперт.

По его словам, Starlink дает лучшую скорость, более высокое качество интернет-соединения, а соответственно эта гражданская технология геопозиционирования она будет работать более точно.

"Плюс, возможно, позволяет вносить определенные коррективы в траекторию полета в режиме реального времени, когда этот БПЛА используется", – сказал Крамаров.

Напомним, что сентябрь 2024 стал первым месяцем с ежедневными атаками "Шахедов". Уже известно, сколько враг выпустил по Украине ударные БПЛА.

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