РФ разогнала "Шахеды" до 500 км/ч, но у Киева есть ответ: Украина готовит новое оружие

P1-SUN

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На фоне увеличения количества реактивных версий российских ударных беспилотников Shahed украинские оборонные компании разрабатывают более быстрые перехватчики. Новые аппараты должны поражать цели, которые могут разгоняться до 500 км/ч.

Об этом сообщает Reuters.

Украинский производитель беспилотников SkyFall представил на авиасалоне в Фарнборо новый высокоскоростной перехватчик P1-SUN Jetkiller. Он является усовершенствованной версией дрона, применяемого в Украине с конца прошлого года.

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Беспилотники стали одним из главных направлений выставки, поскольку войны в Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченные возможности традиционных систем ПВО против массированных атак дешевыми боеприпасами.

Россия ежемесячно запускает по Украине тысячи Shahed, которые в РФ называют Герань. Москва постоянно модернизирует эти беспилотники, в частности, оснащает их реактивными двигателями для более глубоких ударов по украинской территории, включая Киев.

Реактивные Shahed могут развивать скорость до 500 км/ч. Это сокращает время на их обнаружение и перехват, а также превышает возможности большинства имеющихся дронов-перехватчиков.

Новый перехватчик SkyFall

В SkyFall заявили, что P1-SUN Jetkiller может разгоняться до 370 км/ч, в то время как скорость предыдущей модели составляет до 310 км/ч.

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Представитель компании рассказал, что разработка новой версии началась около трех месяцев назад. Дрон уже опробовали в боевых условиях, где он якобы сбил более десятка реактивных Shahed. Серийное производство планируется начать в августе.

Reuters не удалось независимо подтвердить заявленные результаты боевого применения.

С момента запуска обычной модели P1-SUN в ноябре 2025 года произвели более 5500 таких дронов. В SkyFall заявляют, что могут производить до 50 тысяч перехватчиков в месяц.

По оценкам специалистов доля реактивных Shahed в российских атаках в последние месяцы существенно возросла. В апреле Reuters сообщало, что реактивными двигателями оснащалось около 15–20% запущенных Россией беспилотников этого типа.

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Перехватчик Bullet

Другой украинский производитель, General Cherry, также работает над более быстрой версией перехватчика Bullet, специально предназначенной для борьбы с реактивными Shahed.

Представитель компании Марко Кушнир заявил, что новая модель находится на завершающей стадии разработки и уже способна развивать скорость более 400 км/ч. В дальнейшем ее планируют увеличить до 500 км/ч.

Разработчики еще определяются с силовой установкой, испытывая электрический и маломощный турбореактивный двигатели. Предварительные тесты планируется провести в начале августа, а серийное производство может стартовать в сентябре.

Главной задачей в компании называют понижение стоимости. Разработчики стремятся удержать цену новой версии близкой к действующей модели Bullet, которая стоит примерно 2000 долларов или меньше.

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По данным компании, с ноября прошлого года обычные перехватчики Bullet уничтожили более тысячи российских Shahed.

Реактивный Griffen

Британско-украинская компания Firebolt Engineering разрабатывает реактивный дрон-перехватчик Griffen.

По словам генерального директора компании Николая, аппарат может разгоняться до 350 км/ч. В мае он в первый раз перехватил обыденный российский Shahed без реактивного мотора.

Вместе с британской компанией Dynamic Propulsion разработчики создают новый двигатель, который должен увеличить скорость Griffen до 400 км/ч.

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Ключевой проблемой тоже остается цена. Производителям необходимо подобрать материалы, позволяющие создать относительно дешевый одноразовый аппарат.

По словам партнера оборонной инвестиционной компании Grenadyr Томаша Возняка, реактивный перехватчик для Украины стоит менее 10 тысяч долларов. В то же время это в несколько раз дороже существующих моделей без реактивных двигателей.

Ранее мы также сообщали, что украинская оборонная компания Fire Point планирует уже летом 2027 проверить в действии новую систему противоракетной обороны Freya. В ходе испытания разработчики намерены впервые попытаться перехватить баллистическую ракету.

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