РФ "рекламирует" ударные дроны: военные эксперты ответили, сможет ли враг их массово использовать (фото)

В частности, дрон-камикадзе МС 237 – российская версия иранского Shahed 238 с турбореактивным двигателем, максимальной взлетной массой 370 кг и боевой частью 50 кг. БпЛА имеет скорость 600 км/ч, а дальность заявлена до 1000 км.

Страна-агрессорка Россия представила собственные дроны на выставке World Defence Show в Саудовской Аравии, однако стоимость БпЛА "ставит крест" на самой концепции, не позволит их массовое использование.

Об этом пишут военные эксперты Defense Express.

"РФ "рекламирует" некий ударный дрон МС 236 (Shahed-236) с оптико-электронной системой наведения ("селекция цели оператором") и двигателем внутреннего сгорания.

Технические характеристики МС 236

Дальность полета заявлена на уровне 2000 км,

максимальная взлетная масса — 250 кг,

боевая часть — 50 кг (напомним, ранее мы рассказывали о том, что РФ уже в третий раз сменила боевую часть Shahed-136),

скорость в 170 км/ч,

продолжительность полета — 12 часов,

максимальная высота — 4500 м

Российский дрон МС 236 Фото: defence-ua

Однако, по словам экспертов, стоимость БПЛА сделает невозможным массовое использование.

Второй дрон-камикадзе от РФ – это МС 237 или Shahed-238 с турбореактивным двигателем и наведением по координатам.

Технические характеристики МС 237

Максимальная взлетная масса — 370 кг,

боевая часть остается такой же, как и у предыдущего образца – 50 кг,

скорость — 600 км/ч,

дальность заявлена на уровне 1000 км,

максимальная высота — 9000 м

МС 237 Фото: defence-ua

"Далее начинаются интересные нюансы — назначение дрона указано как "камикадзе", и рашисты демонстрируют два сценария его использования. Первый — "отпугивание БПЛА недружественных стран от границ РФ". Как именно реализовано это "отпугивание" — остается тайной, на своих "бумажках" враг демонстрирует нечто сродни тому, что их МС 237 якобы будет сбивать MQ-9 Reaper", — сообщают специалисты.

По их словам, М 237 россияне хотят продавать по 1,4 млн долларов за один беспилотник. Мобильный пункт управления для него стоит 3,75 млн. долларов.

"Фактически такая цена ставит крест на самой концепции, ведь не позволит массовое использование БПЛА", — объясняют эксперты.

В то же время М 237 – многоцелевой. В частности, его можно использовать для уничтожения БПЛА и разоблачения месторасположения средств ПВО, так как он имеет высокую скорость и "похож на истребитель по звуку и форме".

Кроме М 237 Россия рекламирует на выставке и более простой МС 236 – российскую версию Shahed-236. У него есть двигатель внутреннего сгорания. Дальность полета БпЛА составляет 2000 км. Дрон имеет боевую частную массу 50 кг.

ТСН.ua уже сообщал, что, несмотря на антироссийские санкции Запада, на "бюджет войны" против Украины РФ хватает. Основной доход Кремль имеет по продаже нефти. Продает ее Китаю, Индии и Турции.

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