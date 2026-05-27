БпЛА Shahed

Российские захватчики существенно наращивают количество ударных беспилотников типа «Шахед», запускаемых по территории Украины.

Об этом сообщил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров (позывной «Лазар») во время выступления, передает Новости.Live.

По его словам, количество одновременно запущенных дронов постоянно растет, что усложняет работу украинской противовоздушной обороны.

Он привел пример массированной атаки, когда Россия выпустила по Украине 741 Шахед.

Из них только 23 беспилотника достигли своих целей.

«Это нисколько не снимает ответственности с нас за то, что эти „Шахеды“ достигли цели. Работа, на самом деле, становится все труднее и труднее, потому что количество выпускаемых одновременно „Шахедов“ стремительно растет», — подчеркнул Елизаров.

В Воздушных силах подчеркивают, что, несмотря на высокий уровень перехвата, масштаб атак заставляет постоянно совершенствовать систему противодействия.

Ранее сообщалось, что российские захватчики начали применять новые модификации ударных дронов Герань против украинских беспилотников-перехватчиков.

Мы ранее информировали, что Украина будет отвечать на массированные атаки России по столице и объектам инфраструктуры ударами по территории РФ.

