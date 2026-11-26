У россиян проблемы с "Кинжалами" / © Википедия

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Россия испытывает проблемы с производством аэробалистических ракет "Кинжал". Поэтому враг все больше полагается на баллистические ракеты "Искандер".

Это отметил капитан 1 ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах Андрей Рыженко в комментарии "КИЕВ24".

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По его словам, производство "Кинжалов" может ограничиваться проблемами с точностью, конструкцией и ресурсом самолетов МиГ-31, необходимых для их запуска. В то же время оккупанты наращивают производство "Искандеров".

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"У "Кинжалов" очень большие проблемы с точностью. И в целом с дизайном, с производством. Я думаю, что эта внутренняя проблема привела к тому, что они не так много производят их. Сейчас они делают ставку на ракеты "Искандер" — их изготавливают примерно 800 единиц в год, плюс крылатые ракеты. С "Кинжалами" немного не получается", — объяснил Рыженко.

Капитан 1 ранга запаса добавил, что очень опасны управляемые авиационные бомбы (КАБ), которые враг уже запускает на расстояние в 200 км. По его мнению, эффективным средством противодействия носителям этим средствам поражения могла бы стать ракета Meteor, которую можно запускать, в том числе из истребителей Gripen. Однако таких ракет у Украины пока нет.

Напомним, министр обороны Украины Евгений Хмара заявил, что Россия производит баллистические ракеты с бешеной скоростью — одну примерно каждые пять часов. В то же время Москва пытается еще больше ускорить производство вооружения, которым атакует украинские города и энергетическую инфраструктуру. По его словам, Россия все активнее применяет против Украины баллистические и крылатые ракеты. Только в прошлом месяце оккупанты выпустили 153 баллистических ракеты.

В начале ноября Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало оценку российских запасов вооружения. По данным ГУР, на октябрь Россия имела в резерве до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет. Тогда украинская разведка оценивала производственные возможности РФ примерно в 110 баллистических ракет в месяц. Речь идет о ракетах 9М723 для комплексов «Искандер-М» и РМ-48У, которые запускают из систем С-400.

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