РФ существенно нарастала производство оружия и техники: в ISW назвали количество

В частности, с начала полномасштабной войны и по сей день производство танков в России выросло на 215%.

Россия значительно увеличила возможности своей оборонно-промышленной базы с 2022 года. Истощение запасов оружия и оборудования может не оказать существенного влияния на будущее российское производство.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные немецкого Кильского института мировой экономики за 9 сентября.

По данным Кильского института, с последнего квартала 2022 года до второго квартала 2024 года Россия увеличила производство:

танков на 215% – с 123 до 387 в квартал;

бронетехники на 141% – с 585 до 1409 в квартал;

артиллерийских орудий на 149% – с 45 до 112 в квартал;

ЗРК малой дальности на 200% – с 9 до 38 в квартал;

систем ПВО средней и большой дальности на 100% – с 6 до 12 в квартал;

боеприпасов "Ланцет" на 475% — с 93 до 535 в квартал.

Институт Киля объяснил эту статистику тем фактом, что 80% российского производства бронетехники и танков до сих пор являлись результатом модернизации корпусов танков из имеющихся запасов, а не производством новых машин. В то же время, там предупредили, что производство бронетехники в РФ может существенно не уменьшиться, когда у нее иссякнут нынешние запасы.

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Институт оценил, что скорость производства бронетехники в России, вероятно, снизится с 2026 года, поскольку страна "сжигает" свои запасы советских времен. Однако страна-агрессор может открыть новые производственные линии в ближайшие годы, чтобы подготовиться к смягчению этого эффекта.

Кильский институт подсчитал, что после 2026 года Россия, вероятно, будет производить 350 современных танков в год, даже если не откроет дополнительные производственные линии.

Эксперты также предупредили, что Россия работает над увеличением внутреннего производства "тыловых систем", таких как артиллерия и ПВО, и уменьшает свою зависимость от нынешних запасов таких систем.

Институт также отметил, что северокорейские запасы боеприпасов создали для России "большой избыток" артиллерийских боеприпасов. Так, россияне выпускают 10 тыс. снарядов в день.

К слову, премьер-министр Украины Дмитрий Шмыгаль сообщил, что государство в этом году вдвое нарастило производство оружия, в том числе продолжает расти производство дронов.

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