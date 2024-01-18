РФ ударила по Украине редкой противокорабельной ракетой П-35, которой не менее 60 лет (фото)

Враг, вероятно, целил ее по объектам на юге Украины.

Россия использовала противокорабельную ракету П-35 (3М44 "Прогресс") массой 4 тонны, принятую на вооружение еще в 1962 году. Удар по Украине есть, вероятно, нанесли из берегового комплекса "Редут" или из подземного "Объект-100".

Об этом говорится в расследовании издания Defense Express.

Обломки ракеты П-35 нашли, о чем свидетельствует появившееся в Сети фото.

Ракета П-35 Фото: Defense Express

По словам расследователей, это первый известный случай применения П-35.

Ракета П-35 Фото: Defense Express

На фото, по информации Defense Express, видны обломки П-35, отличающиеся значительными габаритами.

"Речь идет о ракете длиной в 10 метров и стартовой весом в 4 тонны, которую разрабатывали в 50-х годах, а приняли на вооружение в 1962 году. Очевидно она была сбита, и учитывая то, что это противокорабельная ракета, скорее всего, целил ее в объекты в южных областях", — отметили специалисты.

Они обратили внимание на довольно характерные крылья ракеты. Со ссылкой на собственные источники издание Defense Express подтвердило, что, несмотря на возраст П-35, все еще находится на вооружении РФ. В частности, она является средством поражения берегового ракетного комплекса "Редут". По состоянию на 2021 год их количество оценивалось в 8 пусковых.

По пусковому комплексу пока точной информации нет.

"В то же время использование даже таких средств дальнобойного поражения больше похоже просто на желание ударить чем-нибудь. Дело в том, что П-35 даже в последней версии модернизации (3М44), которая была принята на вооружение в 1982 году, уже тогда считалась архаичной. Дальность ее применение составляет до 300 км (по некоторым источникам в версии 3М44 до 460 км), скорость – до 1800 км/ч (по другим источникам 2200 км/ч), размер боевой части до 930 кг (ФКБЧ 4Г48)”, – пояснили специалисты.

Напомним, ранее в Defense Express прокомментировали разработку в Украине гибридных зенитно-ракетных комплексов FrankenSAM на основе западных технологий.

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