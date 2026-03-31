РФ устанавливает фальшивые ракеты на «Шахеды»: в чем их опасность

Шахед с фальшивой ракетой

Российские захватчики начали устанавливать на ударные беспилотники «Шахед» макеты ракет Р-60 с целью напугать украинскую авиацию и привлечь внимание дронов перехватчиков.

Об этом написал советник министра обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Он отметил, что армейская авиация осведомлена о том, как реагировать на съеденные установки на ударных БпЛА противника.

«А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все постараются уничтожить такую „важную“ цель, несмотря на ресурсы. На это и рассчитывает враг», — заявил Бескрестнов.

Он заявил, что специалисты работают над решением, как отличить «Шахед» с фальшивыми ракетами.

Ранее сообщалось, что РФ уже масштабировала иранские технологии беспилотников и наладила собственное производство дронов-камикадзе, поэтому события в Иране почти не окажут влияния на возможности РФ атаковать Украину.

Мы ранее информировали, что у России есть несколько площадок для производства и сборки беспилотников, поэтому способна накапливать их в значительных объемах.