РФ увеличила производство оружия: разведка Британии оценила, как это повлияло на иностранные контракты

Российские производители оружия вынуждены увеличить производство, чтобы поддерживать войну в Украине

Кремль увеличил производство оружия для войны против Украины. При этом российские производители отложили контракты на продажу оружия ключевым международным партнерам.

Об этом говорится в отчете британской разведки в Сети (X).

В Подмосковье на днях прошла выставка оружия "Армия-2024". Однако с начала полномасштабной войны РФ против Украины международная посещаемость происшествия снизилась. В то время как россияне нацелились на привлечение представителей бизнеса по оборонной промышленности, а не на массовую аудиторию.

" Выставку посетили российский диктатор Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов, заявивший, что война в Украине — это "вооруженным конфликтом между Россией и коллективным Западом ", — указано в сообщении.

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На выставке также присутствовали представители Беларуси, Ирана и Северной Кореи.

"Российские производители оружия вынуждены увеличить производство, чтобы поддерживать войну в Украине. Некоторые иностранные контракты на продажу ключевым международным партнерам были отложены из-за необходимости снабжать российские силы", — говорится в сводке.

Напомним, эксперт раскрыл подробности ракетной программы Украины.

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