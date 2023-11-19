РФ вернет на полное вооружение советский самолет, чтобы выполнять миссии против Украины — разведка Британии

Россия для войны против Украины привлечет еще большее оружие.

Страна-агрессор РФ, вероятно, вернет в эксплуатацию высотный разведывательный самолет советских времен M-55 (Mystic B по классификации НАТО).

Об этом говорится в новом отчете британской разведки.

Как отмечают, британские аналитики в последнее время этот самолет с рабочим потолком более 70 тыс. футов (20 тысяч метров) использовался как исследовательская платформа для изучения Земли. Однако на нем была замечена военная разведывательная система, разработанная для использования на российских истребителях.

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"Критическим недостатком российской стратегии закупок является ее неспособность наладить адекватные возможности ISTAR (разведка, наблюдение, выявление цели и рекогносцировка). Это критически важно для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами", — говорится в сообщении.

В сводке отмечают почти наверняка, что самолет будет выполнять миссии против Украины по относительно безопасному российскому воздушному пространству.

Ранее британские разведчики сообщали, что , несмотря на тяжелые бои, которые сейчас идут на трех участках фронта, ни Украина, ни Россия не достигают значительного прогресса.

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