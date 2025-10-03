- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
РФ возобновила поставки оружия из КНДР — аналитики
Российское грузовое судно Lady R в северо-восточном порту КНДР, что может свидетельствовать о возобновлении незаконной торговли оружием.
Россия, вероятно, возобновила поставки оружия из Северной Кореи после двух месяцев перерыва.
Об этом сообщает NK Pro со ссылкой на анализ спутниковых снимков Planet Labs.
Речь идет о находящемся под санкциями российском грузовом судне Lady R за участие в незаконных поставках оружия из КНДР. На этой неделе он впервые за два месяца появился в северо-восточном порту Расон, вероятно, готовясь к новым загрузкам.
По информации аналитиков, в среду судно доставило контейнеры в порт. До этого оно находилось в российском порту Восточный с 24 по 26 сентября, где готовилось к рейсу. Уже в четверг Lady R может переместиться в соседний пирс, чтобы забрать другие контейнеры, которые накапливались там с середины сентября.
Точное содержание контейнеров, которые Россия транспортирует с августа 2023 года, неизвестно. В то же время не исключается, что поставка оружия происходит и через трансграничное железнодорожное сообщение.
Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без срочной доставки может свидетельствовать об их пустоте или использовании в качестве прикрытия для других грузов.
Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов объяснил, как Северная Корея участвует в войне на стороне России.
Мы ранее информировали, что около двух тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли на войне на Украине, где они воюют на стороне РФ.