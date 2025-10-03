Ким Чен Ын и Владимир Путин / © Associated Press

Россия, вероятно, возобновила поставки оружия из Северной Кореи после двух месяцев перерыва.

Об этом сообщает NK Pro со ссылкой на анализ спутниковых снимков Planet Labs.

Речь идет о находящемся под санкциями российском грузовом судне Lady R за участие в незаконных поставках оружия из КНДР. На этой неделе он впервые за два месяца появился в северо-восточном порту Расон, вероятно, готовясь к новым загрузкам.

По информации аналитиков, в среду судно доставило контейнеры в порт. До этого оно находилось в российском порту Восточный с 24 по 26 сентября, где готовилось к рейсу. Уже в четверг Lady R может переместиться в соседний пирс, чтобы забрать другие контейнеры, которые накапливались там с середины сентября.

Точное содержание контейнеров, которые Россия транспортирует с августа 2023 года, неизвестно. В то же время не исключается, что поставка оружия происходит и через трансграничное железнодорожное сообщение.

Аналитики обращают внимание, что длительное хранение контейнеров на причале без срочной доставки может свидетельствовать об их пустоте или использовании в качестве прикрытия для других грузов.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов объяснил, как Северная Корея участвует в войне на стороне России.

Мы ранее информировали, что около двух тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли на войне на Украине, где они воюют на стороне РФ.