Ринат Ахметов направил еще 7,65 млн грн в поддержку 157-й отдельной механизированной бригады

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Всего в передачу вошли 35 единиц техники и оборудования. Помощь включает три важных потребности военных: транспорт для ежедневных задач, технику для инженерных работ и автономное электропитание в полевых условиях.

Четыре пикапа помогут подразделениям перевозить военнослужащих, снаряжение и необходимые грузы. Для механизированной бригады такой транспорт является важной составляющей ежедневной логистики, особенно, когда нужно оперативно доставлять людей и оборудование.

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Экскаватор предназначен для инженерных работ – его используют для обустройства укрытий, защитных сооружений и других земляных работ. Механизация позволяет сократить время выполнения задач и уменьшить объем ручного труда военнослужащих.

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Отдельную часть помощи направили на энергетическую автономность. 20 инверторных генераторов и 10 зарядных станций позволят получать и накапливать электроэнергию при отсутствии стационарной сети. Такое оборудование необходимо для подзарядки аккумуляторов, работы средств связи и другой электроники в полевых условиях.

«Для нас важна каждая составляющая этой помощи. Пикапы требуются для ежедневной логистики, экскаватор позволяет быстрее выполнять инженерные работы, а генераторы и зарядные станции обеспечивают электропитание оборудования в полевых условиях. Все это необходимо для повседневной работы подразделений», – прокомментировал представитель бригады.

157 ОМБр получает поддержку «Стального фронта Рината Ахметова» на постоянной основе. Ранее бригаде передавали автомобили, квадроциклы, средства связи, специальную технику и оборудование по ремонту и бытовому обеспечению. В частности, в октябре 2026 года военные получили седельный тягач Volvo, 40-тонный автомобильный кран и специализированный прицеп для перевозки и обслуживания тяжелой техники.

По обнародованным в октябре 2026 года данным, общий объем помощи 157 ОМБр с начала сотрудничества уже составил 234 млн грн, из которых 76,6 млн грн приходилось на 2026 год. Сумма приведена по состоянию на предыдущие публикации без добавления нынешней передачи.

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"Стальной фронт Рината Ахметова" объединяет военную помощь предприятий группы SCM. В рамках инициативы Силам обороны Украины передают транспорт, беспилотники, средства связи, специальную технику и другое необходимое оборудование. Предприятия группы также производят стальные укрытия и защитные конструкции для военной техники.

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