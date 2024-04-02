Робот-камикадзе подорвал мост на Бахмутском направлении, а заодно – логистику оккупантов: видео

Робот Ratel S разрушил мост в Донецкой области.
Украинские военные наземным роботом-камикадзе Ratel S подорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, который оккупанты использовали для логистики.
Видео показал министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
"Защитники подорвали роботом мост в селе Ивановское Донецкой области, чем существенно усложнили логистику россиян", — говорится в сообщении.
Федоров добавил, что Ratel S – это наземный робот от разработчиков Brave1. Военные его используют в качестве мобильной боеголовки, несущей противотанковые мины или боевой модуль.
Ratel S работает дистанционно, поэтому оператор с безопасного места может взорвать вражеский танк или блиндаж.
Напомним, в Хмельницкой области обезвредили полтонны взрывчатки из российского "Искандера" — видео.
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