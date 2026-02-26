Рои киборг-насекомых вместо дронов: в Германии презентовали новую военную разработку (фото)

ФотоSWARM Biotactics pic

Биоэлектронные системы на основе насекомых уже прошли полевые испытания в Германии и были развернуты для платежеспособных заказчиков из стран НАТО, в частности для Бундесвера.

Об этом сообщил генеральный директор компании SWARM Biotactics Штефан Вильгельм.

По словам Вильгельма, еще год назад подобной технологии не было, однако за короткое время проект прошел путь от идеи к практическому применению.

«Год назад этого не существовало. Это программируемые рои киборг-насекомых. Они созданы, протестированы в полевых условиях и уже развернуты для платежеспособных клиентов НАТО», — заявил он.



Речь идет о живых насекомых, встроенных в биоэлектронные нейроинтерфейсы, сенсоры, системы обработки данных на базе искусственного интеллекта и защищенные каналы связи. Платформы способны действовать скоординированно как единый рой и выполнять разведывательные задачи.

«То, что вы видите, — реальность. Живые организмы управляемые через биоэлектронные нейроинтерфейсы с датчиками, edge AI и защищенной связью. Они двигаются как скоординированное подразделение. Масштабирование происходит из-за размножения, а не из-за заводов», — добавил директор компании.

Чем отличаются от обычных дронов

В отличие от традиционных беспилотников, эти системы используют естественную мобильность насекомых вместо механических двигателей. Электронные компоненты обеспечивают управление, сбор информации и передачу данных.

Такой подход может иметь преимущества в сложных или замкнутых пространствах, где важны минимальные размеры, низкий акустический след и естественная модель движения. Насекомые могут нести модульные полезные нагрузки, в частности сенсоры или коммуникационное оборудование для разведки и наблюдения.

Компания заявляет, что разработала полный технологический цикл от нейроинтерфейсов и программного обеспечения автономного роя до интеграции полезной нагрузки и систем управления миссиями.

«Ни одна другая компания в западном мире не создает подобное», — подчеркнул Вильгельм.

Финансирование и заказчики

За первый год работы компания расширила команду более 40 инженеров и ученых в Германии и США. Компания привлекла примерно 13 млн евро инвестиций для развития технологии.

Системы уже прошли полевую валидацию в Европе и США, а среди клиентов есть оборонные структуры, включая Бундесвер.

В компании также отмечают, что другие государства активно инвестируют в биоробототехнику для военных нужд.

«Наши противники активно вкладывают средства в биороботику для военных приложений. Разрыв в возможностях реален. И он сокращается с другой стороны», — заявил Вильгельм.

Ранее развитие автономных систем в основном сосредотачивалось на беспилотниках и наземной робототехнике. Однако, по данным компании, теперь биоинтегрированные платформы переходят от экспериментов к практическому использованию.

Тем временем Россия запускает по украинским городам «Искандеры», рои дронов «Шахедов» и дронов на оптоволокне.

