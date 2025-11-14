Россия безумными темпами штампует КАБы: ГУР предупредило об угрозе

ЧТОБ / © ТСН

Россия планирует произвести до конца года примерно 120 тысяч планировочных авиабомб. В эту цифру входят как новые боеприпасы, так и модернизированные модели, в том числе 500 авиабомб новой модификации с дальностью до 200 километров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя главы ГУР Вадима Скибицкого.

После начала полномасштабной войны РФ значительно нарастила темпы производства оружия. Оборонные компании работают без перерывов, а информация о масштабах производства кропотливо засекречена. В частности, данные о планах России на 2025 год невозможно подтвердить независимо.

По словам Скибицкого, российские войска применяют против Украины 200-250 планировочных авиабомб ежедневно . Средний показатель за прошлый месяц составил около 170 боеприпасов. Украинская ПВО способна сбивать такие цели, однако их массовое производство представляет серьезную угрозу.

Представитель ГУР отмечает: Россия может увеличить дальность боеприпасов до 400 километров . В таком случае оккупанты смогут атаковать больше украинских городов, не заходя самолетами в зону поражения, а бомбы потенциально смогут заменять ракеты.

Усиление ударных возможностей РФ в 2025 году

Украинская разведка также прогнозирует, что в следующем году Россия планирует производить около 70 тысяч ударных беспилотников, из которых 30 тысяч — Shahed иранского типа. Массовое производство дронов может позволить РФ увеличивать атаки на украинскую энергетическую и газовую инфраструктуру.

«Это огромное количество. Это угроза, которая требует от нас адекватного реагирования», – подчеркнул Скибицкий. По его словам, РФ хочет истощить Украину, используя массированные атаки дронами и авиабомбами, что уже влияет на внутреннюю стабильность.

Напомним, Россия приступила к серийному производству новых авиационных бомб с модулями УМПК, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров. По словам заместителя начальника ГУР Вадима Скибицкого, эти боеприпасы (известные как «Гром-1» или «Гром-2») обладают повышенной помехоустойчивостью. Это позволяет российским самолетам наносить удары по крупным городам Украины, например Днепр, не заходя в зону действия украинского ПВО.