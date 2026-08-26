Россия бьет баллистикой с американскими деталями: как это возможно

В российских ракетах много американских компонентов

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Американская микроэлектроника до сих пор является основой российской баллистики. Об этом заявил Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, передает корреспондент ТСН Елена Чернякова.

Сейчас доля американских компонентов в российских баллистических ракетах является самой высокой за все годы полномасштабной войны.

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В российских баллистических ракетах большое количество американских деталей

Для решения этой проблемы чиновник анонсировал рабочую поездку в Соединенные Штаты.

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Главной целью визита является продвижение специального законопроекта об ограничении, который поможет окончательно заблокировать каналы поставки критических компонентов в Россию через третьи страны, среди которых Вьетнам, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и другие государства.

Кроме того, Украина предложила инициативу принятия Европейским Союзом в сентябре так называемого «промежуточного пакета» санкций.

Речь идет о специфических «антибалистических ограничениях», которые должны нанести ощутимый удар по предприятиям и компаниям, причастным к производству баллистических ракет.

Россияне показали новый дрон

Напомним, в России заявили о разработке нового беспилотника самолетного типа «Упырь-К» от «Уралдронзавода», который презентовали на выставке в Тюмени. Задекларированная дальность полета аппарата составляет до 80 километров, а масса боевой части достигает 12 кг, что значительно превосходит показатели баражирующих боеприпасов «Ланцет».

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По утверждениям представителей российского ОПК, благодаря такому весу можно переносить мину для поражения зданий. В то же время специалисты отмечают, что характеристики полного разрушения объектов несколько преувеличены: боевая часть весом 12 кг способна повредить или обрушить небольшое сооружение, но потенциально новый дрон все равно представляет серьезную угрозу для украинских защитников.

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