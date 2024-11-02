Россия делает ставку на массовое производство дронов, а не на их усовершенствование — Defense Express

Для России главной проблемой является увеличение объемов производства беспилотников, а не их технологическое усовершенствование.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал военный эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Он заявил, что о наличии у россиян термобарических боеприпасов для беспилотников Shahed было известно еще в начале этого года.

"Просто почему-то этот факт только сейчас появился в публичном пространстве. Это стало известно только после того, как наши дроновады осмыслили это новшество на российских дронах, затем обкатали свои термобарические боеприпасы из БПЛА на российских нефтеперерабатывающих заводах. И, как видим, очень хорошо испытали", – рассказал Киричевский.

Он заявил, что Россия делает ставку на массовость производства дронов, а не на их усовершенствование.

"Россияне сейчас сосредотачиваются на масштабах производства дронов. А массовость изготовления предполагает технологическую простоту. Приписывать российским дронам какие-то невероятные характеристики не нужно, это у них не предвидится. Дрон, который стоит несколько сотен долларов не сделаешь супер технологичным. Проблема в том, что этих" шахедов" и "гербер" слишком много. Только 7000 БПЛА Shahed было выпущено по Украине за неполный 2024 год. Поэтому для них главная проблема заключается в увеличении объемов производства, а не технологичности БПЛА", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может применить против Киева взрывную "звезду".

Кроме того, мы ранее информировали, что Генштаб шокировал количество БПЛА, которыми РФ атаковала Украину с начала года.

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