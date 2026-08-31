Россия готовит новую волну атак: Криволап предупредил о дронах и ракетах

Дрон Shahed / © MIL.IN.UA

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Россия все более активно использует беспилотники не только для непосредственного поражения украинских целей. Часть новой тактики РФ направлена на то, чтобы перегружать систему противовоздушной обороны Украины и дольше удерживать население в условиях воздушных тревог.

Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Киев 24».

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По его словам, постоянные атаки оказывают также психологический и экономический эффект, ведь люди вынуждены прерывать работу, обучение и повседневные дела.

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По оценке эксперта, производственные возможности России уже позволяют ей производить около трех тысяч дронов Shahed в месяц.

«Цель — держать людей в напряжении, мешать им работать и учиться», — отметил Криволап.

РФ увеличивает количество воздушных целей

В то же время, российские войска продолжают расширять перечень средств, которые могут применять во время атак по Украине.

По словам эксперта, Россия использует не только ударные беспилотники, но и дроны-обманки, предназначенные для создания дополнительной нагрузки на украинскую ПВО. Кроме того, РФ применяет реактивные БПЛА и Бандероли.

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«В то же время, россияне продолжают расширять арсенал воздушных целей — используют дроны-обманки, реактивные БПЛА, „Бандероли“ и готовят к применению крылатые и баллистические ракеты», — сказал Криволап.

Это может осложнять работу украинского ПВО, поскольку защитникам необходимо реагировать на большое количество различных угроз.

Напомним, в Украине было предложено разделить воздушные тревоги на два уровня. Так, в Киеве желтый будут применять для дроновой атаки, а красный в случае ракетной опасности.

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