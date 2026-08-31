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Россия готовит новую волну атак: Криволап предупредил о дронах и ракетах
Российская тактика предполагает одновременное использование разных типов воздушных целей.
Россия все более активно использует беспилотники не только для непосредственного поражения украинских целей. Часть новой тактики РФ направлена на то, чтобы перегружать систему противовоздушной обороны Украины и дольше удерживать население в условиях воздушных тревог.
Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире «Киев 24».
По его словам, постоянные атаки оказывают также психологический и экономический эффект, ведь люди вынуждены прерывать работу, обучение и повседневные дела.
По оценке эксперта, производственные возможности России уже позволяют ей производить около трех тысяч дронов Shahed в месяц.
«Цель — держать людей в напряжении, мешать им работать и учиться», — отметил Криволап.
РФ увеличивает количество воздушных целей
В то же время, российские войска продолжают расширять перечень средств, которые могут применять во время атак по Украине.
По словам эксперта, Россия использует не только ударные беспилотники, но и дроны-обманки, предназначенные для создания дополнительной нагрузки на украинскую ПВО. Кроме того, РФ применяет реактивные БПЛА и Бандероли.
«В то же время, россияне продолжают расширять арсенал воздушных целей — используют дроны-обманки, реактивные БПЛА, „Бандероли“ и готовят к применению крылатые и баллистические ракеты», — сказал Криволап.
Это может осложнять работу украинского ПВО, поскольку защитникам необходимо реагировать на большое количество различных угроз.
Напомним, в Украине было предложено разделить воздушные тревоги на два уровня. Так, в Киеве желтый будут применять для дроновой атаки, а красный в случае ракетной опасности.