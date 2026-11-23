Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина ожидает появления истребителей Gripen уже к январю 2027 года. В то же время этих самолетов, как и американских F-16, потребуется больше для усиления противовоздушной обороны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего 23 ноября.

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По словам главы государства, во время заседания обсуждали, прежде всего, защиту Украины от российских реактивных беспилотников — как до конца 2026 года, так и в течение следующего года. Украинская разведка располагает данными о планах России по производству таких дронов, объемам их выпуска и схемам поставок компонентов.

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«F-16 в Украине нужно, нужно больше таких самолетов Gripen, которые должны появиться в Украине с января, тоже нужно будет больше», — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что вопрос увеличения количества истребителей будут подниматься на переговорах с партнерами. Конкретные задачи, по его словам, должны выполнить лично, Министерство иностранных дел и Министерство обороны.

«Будет больше самолетов для нашей обороны. Это абсолютно четко, это очень нужно», — заявил глава государства.

Украина готовится противодействовать реактивным «Шахедам»

Отдельно на Ставке были рассмотрены меры противодействия российским ударным беспилотникам. Зеленский отметил, что для этого Украине нужны не только средства перехвата, но и усиление санкций и экспортного контроля, чтобы Россия не могла получать компоненты для производства дронов.

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В то же время, президент сообщил о прогрессе украинских производителей оружия. По его словам, в Украине уже появились более эффективные перехватчики, способные бороться с реактивными «Шахедами».

«Есть уже больше эффективных перехватчиков против реактивных „Шахедов“. Максимум мы всех законтрактуем», — сказал Зеленский.

Напомним, в ноябре стало известно, что Киев обсуждает с партнерами передачу боеприпасов для F-16 и потребность в дополнительных истребителях. В частности, шведские истребители Gripen рассчитывают использовать, в частности, для противодействия российским ударным беспилотникам.

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