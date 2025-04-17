Россия готовится к войне в космосе: на прицеле Starlink и военные аппараты США – Forbes

Россия испытывает противоспутниковое оружие, способное вывести из строя ключевые американские спутники — от Starlink до МКС. / © Associated Press

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Россия создает потенциально угрожающий арсенал оружия, способный обеспечить победу в тотальной космической войне против Запада.

Об этом пишет Forbes.

Как заявила Виктория Самсон, главный директор по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation, Москва проводит испытания ракеты "Нудоль", ранее уже использованной для уничтожения советского спутника на низкой околоземной орбите.

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По ее словам, российское Министерство обороны может рассматривать вариант оснащения "Нудоля" ядерными боеголовками, что делает это оружие крайне опасным для всех американских космических аппаратов, включая спутников Starlink и МКС.

"В радиус действия "Нудоля" попадают все космические аппараты - от Международной космической станции (МКС) до спутников SpaceX Starlink, которые передают интернет-связь украинцам, и спутников Planet Labs, фиксирующих передвижение российских войск", - говорится в статье.

Самсон подчеркивает: непонятно, сколько ядерных ракет Россия может выпустить, однако даже одна из них может повлечь за собой катастрофические последствия.

По оценкам экспертов Пентагона, взрыв 5000-килотонной ядерной бомбы вблизи МКС приведет к смертельному облучению всех астронавтов в течение часа, а 90% из них умрут в течение 2–3 часов.

Однако Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона считает, что Россия вряд ли применит ядерное оружие в космосе, если не начнется полномасштабная война.

"Если ядерная атака уничтожит хотя бы один американский спутник, следящий за российскими МБР, это может быть расценено как начало ядерного удара, что вызовет контратаку США", – объясняет она.

По ее словам, угроза со стороны России – скорее форма саботажа, чем реальное намерение уничтожить спутники США.

Напомним, в последнее время на российских дронах значительно увеличилось количество антенн, что позволяет им эффективнее противостоять влиянию средств радиоэлектронной борьбы.