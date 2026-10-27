Россия готовится воевать годами: производство управляемых авиабомб резко растет, а поставщики без санкций

Управляемая авиабомба / © Wikimedia Commons

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Россия существенно увеличивает производство управляемых авиабомб, что может свидетельствовать о готовящемся продолжении интенсивных боевых действий.

Об этом говорится в исследовании Center for Defense Reforms, с которым ознакомилось издание Kyiv Independent.

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Аналитики отмечают, что управляемые авиабомбы играют немаловажную роль в уничтожении украинских оборонных позиций, изоляции поля боя и обеспечении продвижения российских войск.

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«Учитывая роль управляемых авиабомб в уничтожении оборонных позиций, изоляции полей боя и содействии наземному продвижению, это обеспечивает основу для поддержки высокоинтенсивных наступательных операций в течение длительного периода», — говорится в отчете.

Согласно исследованию, в 2025 году российская компания TRV-Engineering приобрела около 278 тысяч сервоприводов, которые используют для управления поверхностями авиабомб. Этого количества, по оценке исследователей, достаточно для изготовления около 139 тысяч комплектов соответствующих боеприпасов.

Особое внимание авторы отчета уделили компании CED Sail LLC, которую называют ключевым российским поставщиком сервоприводов. По данным исследования, оно не находится под западными санкциями. Аналитики считают, что эту компанию следует сделать одним из приоритетных санкционных объектов.

Глава Центра оборонных реформ Александр Данилюк подчеркнул, что наращивание производства вооружения свидетельствует о стремлении Москвы сохранять военный потенциал и дальше.

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Россия наращивает военно-промышленный потенциал, чтобы продолжать вести войны даже после окончания войны в Украине. Это не действия готовящейся к длительному миру страны», — заявил он.

В исследовании также объясняется, что Россия использует комплекты УМПК и УМПБ, позволяющие переоборудовать обычные авиабомбы на управляемые. Благодаря этому увеличивается дальность их применения и увеличивается точность поражения целей.

Такие боеприпасы позволяют российской авиации атаковать украинские позиции, оставаясь вне зоны досягаемости части украинских систем противовоздушной обороны.

В то же время, производство комплектов УМПК и УМПБ в значительной степени зависит от иностранных компонентов. По данным украинской военной разведки, в российских авиабомбах были обнаружены детали американского, японского, китайского, швейцарского и тайваньского происхождения.

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Авторы исследования подсчитали, что из 20 компаний, связанных с производством российских управляемых авиабомб, всего восемь находятся под определенными западными санкциями или экспортными ограничениями.

Особое внимание аналитики обратили на четыре китайских компании, которые играют немаловажную роль в поставке компонентов. По данным отчета, только одна из них подпадает под экспортные ограничения США, а ни одна не находится под санкциями Великобритании или Европейского Союза.

Данилюк также подчеркнул, что, несмотря на неоднократные заявления Москвы о готовности к миру, Россия продолжает увеличивать производство наступательного вооружения.

«Несмотря на неоднократные заявления о готовности к миру, Россия продолжает резко расширять производство наступательного оружия, в том числе управляемых авиационных бомб», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Россия разработала малогабаритную крылатую ракету «Филин», которая может запускаться с мобильных наземных установок и представлять угрозу украинскому тылу.

Мы ранее информировали, что в ближайшее время Россия может сосредоточить производство на двух- трех наиболее эффективных типах дешевых крылатых ракет, а закупка готовых комплектующих в Китае способна ускорить их сборку.

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