Россия изменила тактику ударов по Украине: что скрывают дневные атаки и при чем здесь Иран

Российские войска в Украине в последнее время применяют новую тактику, направленную на истощение систем противовоздушной обороны, в том числе американских ракет Patriot, запасы которых уже сокращаются из-за войны в Иране, сообщают чиновники ВСУ.

Об этом говорится в материале The Sunday Times.

За последние две недели российские атаки стали более интенсивными: дроны и ракеты атаковали днем, некоторые операции продолжались до 24 часов, используя до тысячи беспилотников одновременно. Цель, по словам украинских военных, — израсходовать дорогие ракеты и истощить мобильные группы перехвата.

«Они проводят атаки днем, и они становятся длиннее и утомительнее. Не только их труднее перехватывать, поскольку команды истощены после ночной работы и сталкиваются с проблемами, например ослеплением солнцем, но это также влияет на экономику, поскольку многие офисы закрыты, а школы отменены. Моя 12-летняя дочь была дома целый день», — отметил полковник, руководитель связей Украинских воздушных сил Юрий Игнат.

Недавние атаки стали возможны из-за того, что война США с Ираном заставила Пентагон использовать дорогостоящие средства ПВО для защиты региона Персидского залива, что, по словам украинских экспертов, подпитывает экономику войны РФ.

«Мы выжили эту сложную зиму благодаря Patriot. Мы постоянно просим больше. Если останемся без этих критически нужных ракет, останемся ни с чем и россияне разрушат нашу критическую инфраструктуру», — подчеркнул Игнат.

По данным ВСУ, Россия не только применяет иранские дроны «Шахед», но и отправляет повторяющие форму «Шахедов» российские обманные дроны «Гербера», однако несут меньше взрывчатки. Целью этой стратегии является истощение украинских систем ПВО, в том числе дорогих ракет Pac-3 Patriot.

«С начала войны в Иране мы видим увеличение атак и разнообразные траектории с использованием обманных дронов, чтобы потратить наши средства противовоздушной обороны», — пояснил Игнат.

Как действует Украина на фоне истощения ПВО

На фоне истощения запасов Patriot Украина активно адаптирует свои системы, говорится в материале.

Украина использует много уровней защиты, а именно британские Terrahawk Paladin, Star Streak, Raven, а также вертолеты Ми-8 с мобильными группами перехвата и истребители F-16 и Mirage 2000.

«Война — как шахматы, нужно предусматривать ход противника заранее», — добавляет один из пилотов F-16, на которого ссылается издание.

Несмотря на рост числа атак, на фронте для Москвы ситуация ухудшилась: украинские войска вернули некоторые территории в марте.

«Впервые за шесть месяцев зафиксирован чистый прирост контроля над землей согласно исследованию Института изучения войны (ISW)», — говорится в материале.