Ракетная атака на Украину

Реклама

Российские модернизированные ракеты Х-22, которые были применены государством-террористом во время последнего удара по Украине, представляют большую угрозу из-за их мощной боевой части.

Об этом заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж в эфире телеканала FREEДOM.

По его словам, новые Х-22 содержат до 950 кг взрывчатого вещества, в то время как обычные ракеты имеют боевую часть 100-150 кг, дроны — до 40 кг.

Реклама

«Это такие ракеты, которые способны практически с одного удара уничтожать крупные объекты: тепловые электростанции, крупные подстанции и другие элементы генерации, включая системы, обеспечивающие работу атомных электростанций или передачу энергии от них. Один удар — и цель полностью разрушена», — пояснил Маломуж.

Применение именно этих ракет во время последнего удара по Украине, считает украинский генерал, свидетельствует о террористическом формате этой атаки.

При этом Маломуж указал на недостаточную эффективность международного контроля за каналами поставок в Россию составляющих, необходимых для изготовления этих ракет.

«Без современных систем наведения, чипов, плат, программирования и управления такие ракеты просто не могут работать точно. Однако, по данным украинской разведки, в российских ракетах обнаружены комплектующие из целого ряда стран. Наша разведка четко показала: в этих ракетах есть элементы производства Германии, США, Японии, Южной Кореи, Тайваня — фактически стран, которые являются нашими союзниками и противниками России одновременно», — отметил он.

Реклама

По его словам, поставки происходят через контрабандные каналы, подставные фирмы с европейскими адресами и через страны бывшего Советского Союза, в частности Узбекистан, которые закупают этих компонентов в десятки раз больше, чем им реально нужно.

Николай Маломуж отметил, что ключевой задачей на ближайшее время должно стать жесткое перекрытие этих каналов.

Напомним, российская террористическая армия во время последнего воздушного удара по Украине применила ракеты, изготовленные уже в этом году. Использование ракет «с конвейера» может свидетельствовать об истощении запасов этого вооружения у государства-агрессора.