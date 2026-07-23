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Россия модернизирует атаки дронами: «Флэш» сообщил об опасном изменении
Военными был зафиксирован первый случай использования «Герберы» для управления «Молниями».
Советник президента Украины Сергей Безкрестнов "Флэш" сообщил, что впервые было зафиксировано управление российскими беспилотниками "Молния" через дрон "Гербера".
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По словам Бескрестнова, ранее он обращал внимание на то, что МЭШ-модемы, используемые на «Молниях» и «Шахедах» («Герберах»), работают в одном диапазоне частот, имеют одного китайского производителя, однако из-за лицензионных ограничений не были совместимы между собой.
Впрочем, по словам советника президента, теперь зафиксирован первый случай использования «Герберы» для управления «Молниями».
«Сегодня есть первый случай управления „Молниями“ через „Герберу“, — сообщил Безкрестнов.
Он подчеркнул, что не считает это неожиданностью и предположил, что такая схема может применяться все чаще.
«Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться», – написал он.
Также Бескрестнов обратил внимание на возможную особенность противодействия таким атакам.
«Если что, валим „Герберу“, а „Молнии“ сами упадут», — добавил советник президента.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила опасную аномалию на месте падения вражеского беспилотника в Черниговской области .
Мы ранее информировали, что российские войска продолжают искать способы повысить защиту ударных беспилотников типа Шахед от украинских средств противодействия .