Россия модернизирует атаки дронами: «Флэш» сообщил об опасном изменении

БПЛА «Молния» / © Укрінформ

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Советник президента Украины Сергей Безкрестнов "Флэш" сообщил, что впервые было зафиксировано управление российскими беспилотниками "Молния" через дрон "Гербера".

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Бескрестнова, ранее он обращал внимание на то, что МЭШ-модемы, используемые на «Молниях» и «Шахедах» («Герберах»), работают в одном диапазоне частот, имеют одного китайского производителя, однако из-за лицензионных ограничений не были совместимы между собой.

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Впрочем, по словам советника президента, теперь зафиксирован первый случай использования «Герберы» для управления «Молниями».

«Сегодня есть первый случай управления „Молниями“ через „Герберу“, — сообщил Безкрестнов.

Он подчеркнул, что не считает это неожиданностью и предположил, что такая схема может применяться все чаще.

«Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться», – написал он.

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Также Бескрестнов обратил внимание на возможную особенность противодействия таким атакам.

«Если что, валим „Герберу“, а „Молнии“ сами упадут», — добавил советник президента.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины обнаружила опасную аномалию на месте падения вражеского беспилотника в Черниговской области .

Мы ранее информировали, что российские войска продолжают искать способы повысить защиту ударных беспилотников типа Шахед от украинских средств противодействия .

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