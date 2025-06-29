Россия модернизирует КАБы: что известно о новой угрозе

Ракета / © ТСН.ua

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Россия усовершенствует советские ракеты, превращая устаревшие образцы в эффективную угрозу, увеличивая их дальность в два раза.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 рассказал Павел Лакийчук, директор программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия XXI».

Речь идет о ракетах типа П-500, например, находившихся на вооружении уничтоженного крейсера «Москва». По словам Лакийчука, к ним добавили твердотопливные ускорители — снаряды, начиненные порохом, существенно увеличивающие начальную скорость полета ракеты. Благодаря этому дальность пуска выросла вдвое: ракеты, которые имели стандартную дальность в пределах 500 км, способны преодолевать до 1000 км. Таким образом, П-500 стали П-1000.

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«Это решение применимо почти к любому виду вооружения. Да, это увеличивает стартовую массу ракеты, но в то же время растет и ее эффективность в полете», — отметил эксперт.

Аналогичные принципы россияне уже применяют и к другим видам вооружения, в частности — КАБам (управляемым авиабомбам). Как отметил Лакийчук, подобный подход использовали и украинские военные, когда совмещали стартовый ускоритель от HIMARS с управляемой авиабомбой, что позволяло поражать цели на значительно большем расстоянии.

Россия активно адаптирует тактику, не отставая в технологической гонке, что создает дополнительные вызовы для украинской системы противовоздушной обороны. Увеличение дальности даже старых ракет может стать серьезной угрозой инфраструктуре и тыловым районам Украины.

Напомним, в ISW отметили, что РФ модернизировала «Шахед». Российские военные установили тепловизионные камеры на некоторые беспилотники, чтобы улучшить точность их ударов. Так ведь они будут лучше работать ночью и в условиях низкой видимости.

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Кроме того, российские военные приступили к использованию усовершенствованной версии иранских беспилотников. Теперь такие дроны оснащены камерами, радиоуправляющими модулями и элементами искусственного интеллекта.