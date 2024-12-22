Россия могла получить баллистическую ракету из КНДР: что известно о Pukguksong-2 с дальностью 1200 км

Ракета способна преодолевать дистанции от 1200 до 2000 км, хотя данные о ее дальности противоречивы.

Северная Корея продолжает передавать России военную технику и на днях в Тюменской области был зафиксирован очередной эшелон с вооружением, который может включать баллистические ракеты средней дальности Pukguksong-2.

Об этом сообщает Defence Express.

На видео, распространенном в сети, видно, по меньшей мере, 10 самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" — это уже второй подобный эшелон за последние дни. Также отмечены пять единиц, которые, вероятно, являются пусковыми установками для баллистических ракет Pukguksong-2, известных как KN-15.

"Хотя пока нет стопроцентного подтверждения, что это именно Pukguksong-2, высокая вероятность передачи этих ракет существует", — говорится в сообщении.

Ракета Pukguksong-2

Что известно о Pukguksong-2?

Pukguksong-2 является наземным вариантом баллистической ракеты Pukguksong-1, которая первоначально предназначалась для подлодок. Это твердотопливная двухступенчатая ракета протяженностью около 9 метров и диаметром 1,5 метра. Ракета способна преодолевать дистанции от 1200 до 2000 км, хотя данные о ее дальности противоречивы.

Ракета Pukguksong-2 на параде в КНДР.

В 2017 году ракета была официально опробована: во время одного из запусков она пролетела 500 км и достигла высоты 550 км. После серии успешных тестов в 2019 году ее разместили на северокорейских ракетных базах.

Почему это может быть важно для КНДР?

Эксперты предполагают, что Северная Корея может стремиться проверить свои ракетные системы прямо на поле боя. Это позволит оценить их эффективность, особенно с учетом низкой результативности другого северокорейского вооружения, которое Россия уже использует в войне.

"Для КНДР это может быть возможностью доказать боеспособность своего вооружения, особенно в условиях реальных боевых действий", — отмечают специалисты.

Если подтверждается информация о передаче Pukguksong-2, это станет еще одним сигналом об углублении военного сотрудничества между КНДР и РФ.

Напомним, что Путин заплатил Ким Чен Ину за оружие и солдат. Россия потратила до $6 миллиардов на поставку оружия и отправку северокорейских солдат.