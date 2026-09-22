Россия может выпускать тысячи реактивных дронов: все упирается в один компонент

Ракетная атака РФ / © ТСН

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Россия может выйти на производство до 14 тыс. реактивных беспилотников «Дань-Т» в год только при использовании не собственных, а импортных двигателей. В частности, речь идет о возможном применении китайских или иранских силовых установок.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель учебного департамента Академии «Дронариум» Дмитрий Следюк в эфире «Киев 24».

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Комментируя перспективы производства Россией реактивных беспилотников и возможности Украины противодействовать таким целям, он отметил, что заявленные темпы производства нереалистичны, если Россия будет рассчитывать исключительно на собственные двигатели. В то же время, использование иностранных компонентов может изменить ситуацию.

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Украине нужны перехватчики для реактивных целей

Отдельным вызовом эксперт назвал противодействие реактивным беспилотникам. Обычные дроны-перехватчики не всегда могут эффективно работать против скоростных целей.

По его словам, уже существует несколько поколений украинских перехватчиков. В частности, он упомянул винтовые дроны-перехватчики, максимальная скорость которых составляет около 450 км/ч.

Поэтому такие аппараты имеют ограниченные возможности для борьбы именно с реактивными целями.

В то же время, по словам эксперта, у Украины уже есть успешные случаи применения новых перехватчиков против скоростных реактивных целей.

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Украинские разработчики также модернизируют советские зенитные ракеты, адаптируя их к современным условиям. Эксперт отметил, что подобные ракеты могут применяться для борьбы с реактивными беспилотниками.

Запуск с воздуха увеличивает дальность

Еще одна особенность таких целей состоит в способе их запуска. Реактивные беспилотники могут запускаться с воздушных носителей, включая самолеты или вертолеты.

Воздушный старт позволяет увеличить дальность полета, поскольку аппарату не нужно самостоятельно набирать высоту после запуска.

В то же время, такая схема имеет и определенное преимущество для украинской противовоздушной обороны: после воздушного запуска цель сначала может находиться на значительной высоте, поэтому ее потенциально можно обнаружить с большего расстояния и иметь больше времени для реагирования.

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Наземный запуск, напротив, может обеспечивать полет на меньшей дальности, но на очень низкой высоте. Именно полет вблизи рельефа усложняет своевременное обнаружение и перехват цели.

Напомним, ранее речь шла о том, что глава Кремля Путин намерен применить новое опасное оружие против стран НАТО. Он может развернуть новые скоростные БпЛА «Герань-5», способные нести почти вдвое больше взрывчатки, для атак на страны Альянса.

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