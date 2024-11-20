Россия может запустить баллистическую ракету "Рубеж": что известно об этом оружии

Никаких официальных подтверждений по поводу планов РФ использовать "Рубеж" против Украины пока не было.

В Сети разгоняют информацию, что Россия якобы собирается атаковать Украину баллистической ракетой "Рубеж", предназначенной для доставки ядерных зарядов.

Что это за ракета "Рубеж" и какие у нее возможности – в эксклюзиве TSN.UA.

Некоторые источники утверждают, что планируется тестовый запуск с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, в то время как другие предполагают, что это может быть боевой запуск, хотя это очень маловероятно. Стоит отметить, что по состоянию на данный момент не было никаких официальных подтверждений этой информации.

Что это за ракета?

В издании Defence Express подчеркивают, что РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов. Но начать следует с того, что реальный статус этой разработки неизвестен, но в любом случае это не будет ее первым испытанием.

В издании отмечают, что создание РС-26 "Рубеж", как считается, началось не позднее 2006 года. Эта разработка имела достаточно высокую степень секретности из-за того, что нарушала договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Напомним, договор был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита. А вступил в силу документ 1 июня 1988 года.

Возможен вид РС-26 "Рубеж" / Фото: Defence express

Первый пуск РС-26, пишут в Defence Express, был осуществлен 27 сентября 2011, а завершить работы по ее созданию удалось примерно в 2015 году, с планом поставки ее на вооружение в 2017 году. Но в 2018 году она была исключена из программы вооружения до 2027 года. Ссчиталось, что в РФ сосредоточились на "Искандер-К".

Однако в июле этого года в Кремле угрожали возобновить производство ракет средней и меньшей дальности, под которые и подпадает "Рубеж". И вероятность того, что в РФ начали реализацию этого решения, достаточно высока. Тем более что речь идет не об отдельной ракете, а об одном из вариантов известной ракеты "Тополь-М".

Считается, что РС-26 "Рубеж" создан на базе двух ступеней "Тополь-М". И учитывая то, что "Рубеж" по назначению – такая же баллистическая ракета средней дальности, как и "Пионер", вряд ли в РФ пошли бы другим путем.

РСД-10 "Пионер"

В издании говорят, что разработчиком РС-26 "Рубеж" является Московский институт теплотехники, являющийся автором всех этих ракет, то есть "Темп-2С", Пионер", "Тополь" и "Ярс", а производителем Воткинский завод, который, кроме них, отвечает еще и за баллистические "Искандеры" Таким образом у РФ действительно есть все возможности для того, чтобы достаточно быстро развернуть производство баллистических ракет средней дальности РС-26 "Рубеж" на основе уже имеющихся технологических линий, цепей поставок и решений. Точные характеристики РС-26 "Рубежа" пока неизвестны.

Как далеко летит и сколько взрывчатки несет?

Ракета РС-26 "Рубеж" имеет стартовый вес в пределах 40-50 тонн, а дальность до 6000 км. Ракета оснащена четырьмя раздельными боевыми блоками мощностью 0,3 Мт каждый, аналогичные тем, которые используются в РС-24 "Ярс". Также считается, что он может быть снабжен гиперзвуковым блоком типа "Авангард".

Что говорят официальные лица?

Ни одно из заявлений относительно ракеты "Рубеж" официально не комментировали, ни в Офисе президента, ни в военном командовании.

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Впрочем, на панику в соцсетях отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко . Он напомнил, что россияне производили запасы ракет на серию обстрелов Украины в течение месяцев. Это касается ракет Х-101, которые они продолжают производить, а также "калибров" и баллистики. Он добавил, что для обстрелов в РФ действительно готова авиация и запасы ракет на аэродромах стратегической авиации, а также на складах, готовы и корабли.

Больше информации – в эксклюзиве TSN.UA "ХАОС І ПАНІКА В МЕРЕЖІ! Посольства зачиняються! РОСІЯ МОЖЕ ЗАПУСТИТИ БАЛІСТИЧНУ РАКЕТУ "РУБІЖ"

Напомним, посольства США, Испании, Италии и Греции в Киеве временно прекратили работу 20 ноября, поскольку американское ведомство предупредило о возможной мощной воздушной атаке по Украине в этот день. На эту информацию отреагировали в СНБО, МИДе и разведке Украины, а также в Кремле.