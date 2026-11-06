Россия нашла новый способ запускать ракеты "Бандероль" по украинским городам (видео)

«Бандероль» / © youtube.com/Одесса как она есть

Реклама

Российские военные показали видео запуска малогабаритной ракеты с боевого вертолета. Кадры связывают с применением российской ракеты Бандероль.

Советник президента Украины Сергей Бескрестнов с позывным «Флэшом» обратил внимание на особенность такой тактики. По его словам, использование вертолетов позволяет доставлять ракеты ближе к украинским границам и запускать их с разных точек. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Реклама

Россия показала запуск ракеты «Бандероль» с вертолета: что известно

На обнародованном видео видно, как российский ударный вертолет Ми-28НМ запускает малогабаритную ракету из подвесного пилона. Кадры распространили российские ресурсы, после чего их прокомментировал Сергей Бескрестнов.

Реклама

По словам «Флеша», возможность запускать боеприпасы с вертолетов является одним из преимуществ некоторых бюджетных ракет перед реактивными беспилотниками типа «Шахед».

«Такой тип запуска является одним из преимуществ части бюджетных ракет перед реактивными „Шахедами“. Такие ракеты можно доставлять вблизи наших границ и запускать их с разных точек», — написал Бескрестнов.

Что такое Бандероль и чем она опасна: характеристики оружия РФ

Бандероль — это российский реактивный ударный беспилотник, который по своим характеристикам сочетает признаки дрона и малогабаритной крылатой ракеты. Это относительно новый образец русского вооружения, предназначенный для поражения целей на значительном расстоянии. Об особенностях этой разработки и ее потенциальной опасности для Украины рассказывал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

По словам эксперта, Бандероль способна развивать скорость примерно 620-650 км/ч, а ее дальность полета может достигать 500 км. Такие показатели делают ее быстрее многих типов ударных беспилотников, которые Россия использует для атак по Украине. В то же время относительно компактные размеры позволяют применять этот боеприпас с разных платформ.

Реклама

В частности, одним из носителей «Бандероли» может быть российский разведывательно-ударный беспилотник «Орион». По информации, приведенной Ждановым, он способен нести две ракеты. Это дает российским военным возможность использовать беспилотник в качестве воздушной платформы для доставки боеприпасов в район запуска.

Отдельную опасность представляют скорость полета и системы навигации «Бандероли». Как объяснял Жданов, аппарат имеет несколько систем наведения, что может осложнять противодействие средствам РЭБ. Высокая скорость, в свою очередь, сокращает время, которое украинское ПВО имеет для выявления и перехвата цели.

Новости партнеров