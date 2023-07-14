Россия не доставила в Иран ни одного из 50 истребителей Су-35, которые обещала: в Тегеране в отчаянии

В Иране опасаются, что Россия вообще не выполнит свои обязательства.

Россия не направила в Иран еще ни одного самолета своего производства Су-35, несмотря на то, что Тегеран уже платил 50 штук и должен получить их до конца года.

Об этом информирует издание Bourse & Bazaar Foundation.

В Иране говорят, что эти самолеты им нужны, но они не знают, когда их Россия передаст.

"Что касается закупки истребителей Су-35 из России, они нам нужны, но мы не знаем, когда они поступят. Это связано с решением высокопоставленных чиновников Ирана", — заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Хамид Вахеди.

В Тегеране рассчитывали, что российские самолеты значительно усилят ВВС страны и оплатили уже 50 штук.

Бывший дипломат по правам анонимности сообщил, что Россия обещала поставить все самолеты в 2023 году. В Тегеране уже никто не ожидает, что контракт будет исполнен в срок.

Издание сообщает, что иранские официальные лица встревожены таким поведением России и даже сомневаются, что Москва вообще выполнит свои обязательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран призвал Россию исправить свою позицию по отношению к островам Персидского залива, которые он считает "навсегда своими".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине был обнародован список компаний, чьи компоненты есть в иранских дронах.

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