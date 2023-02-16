Россия никогда в истории не тестировала свое ядерное оружие, – военный эксперт

Россия не тестировала свое ядерное оружие, поэтому есть определенные сомнения относительно его "срока годности".

Об этом в прямом эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Даже исходя из того, чем наполнены эти ядерные боеголовки, или это оружейный плутоний, или это оружейный уран, они имеют свой срок действия. И этот срок действия не очень велик. Потом это вооружение нужно протестовать, подготовить, но никто вам по окончании гарантии не может дать 100% уверенности в том, что оружие сработает правильно и вообще ли оно сработает", — отметил Грабский.

По его словам, это очень серьезный комплекс мер, требующий осознанной подготовки и практического применения.

"Акцентирую, что Россия никогда в своей истории не делала тестов ядерного оружия", – добавил эксперт.

Добавим, что ядерные угрозы Кремля негативно влияют на стабильную ситуацию на биржах, в том числе и на китайских. Поэтому даже такое дружественное к России государство, как КНР, будет сдерживать Москву от угроз применить оружие стратегического назначения.

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