Россия обстреливает Украину только что изготовленными ракетами — эксперт

В ночь на 25 февраля россияне нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине.

Во время последнего массированного удара по Украине Россия использовала только что изготовленные ракеты.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Он напомнил, что в ночь на 25 февраля россияне нанесли очередной массированный комбинированный удар по Украине.

"Русские захватчики выпустили по Украине несколько крылатых ракет и более 200 "шахедов". Воздушные силы сообщили, что из 4 бомбардировщиков Ту-95 было выпущено 7 крылатых ракет, из которых 6 сбито. – заметил военный эксперт.

Он рассказал, что сбитые российские ракеты упали в окрестностях нескольких сел. Еще одна ракета попала в частное хозяйство – хорошо, что без последствий.

"Обломки этих 5 ракет показывают, что все они были изготовлены в первом квартале 2025 года, то есть в январе и феврале. Это новые ракеты, которые прямо с конвейера загружаются на бомбардировщики для совершения атакующих действий. А это свидетельствует о том, что, несмотря на якобы накопление крылатых ракет, враг прибегает к конвейеру".

Ранее сообщалось, что во время ночной атаки 25 февраля по Украине враг запустил 7 ракет и 213 БпЛА.

Мы ранее информировали, что в результате российской атаки на Житомирщину пострадали двое детей.

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