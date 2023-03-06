"Россия опрокидывает на поле боя устаревшую технику, имеющую множество уязвимых мест": разведка Британии

Россия опрокидывает в Украину устаревшую технику, которая имеет немало уязвимых мест на современном поле боя.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

По данным разведки, оккупационные войска продолжают использовать 60-летние основные боевые танки Т-62.

"Существует реальная возможность того, что даже подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которая, как считается, является главным танковым соединением России, будут перевооружены на Т-62, чтобы восполнить прежние потери, говорится в сводке", — говорится в сообщении .

Отмечается, что ранее армия окупантов, в частности, 1-я гвардейская танковая армия должна была получить основные боевые танки нового поколения Т-14 "Армата" в 2021 году.

В британской разведке говорят, что в последние дни в Украине также впервые были обнаружены российские бронетранспортеры БТР-50, впервые поступившие на вооружение в 1954 году, отмечает британская разведка.

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С лета 2022 года около 800 Т-62 было снято с хранения, и некоторые из них получили модернизированные прицельные системы, которые, скорее всего, повысят их эффективность в ночное время. Однако эти оба старинных типа машин будут иметь множество уязвимых мест на современном поле. боя, включая отсутствие современной взрыво-реактивной брони", — отмечает британское ведомство.

Напомним, что общие боевые потери России на 6 марта составляют 153 770 человек.