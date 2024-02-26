Россия ощутит дефицит вооружения, однако сейчас она имеет преимущество – военный эксперт

В ближайшие десятилетия в мире будет дефицит вооружения. Несмотря на то, что за последний год Россия наладила производство оружия и военной техники, эта проблема коснется и ее.

Такое мнение "24 Каналу" высказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

По его словам, россияне могут позволить себе некоторое время не разрабатывать новые образцы вооружения. Поскольку в России с советских времен на складах осталось большое количество вооружения старого образца.

Их преимущество заключается в том, что они достают из складов хранения огромное количество этого вооружения, ремонтируют, модернизируют и отправляют на фронт.

"Однако в определенное время это вооружение закончится, и тогда в России также возникнет вопрос дефицита", — отметил эксперт.

Катков отметил, что если бы в США решили активнее восстанавливать старую бронетехнику, в том числе танков Abrams, стоящих где-то в пустыне в Неваде, возможно, ситуация с дефицитом вооружения была бы немного другой.

"Украина тоже получила далеко не новые танки Leopard 1 – они вооружены старым образцом, 1960-1970-х годов. Такой тренд есть и он может развиваться. Однако неизвестно, сколько запасов старой техники осталось на складах", – подчеркнул эксперт.

Речь идет именно о дефиците нового современного вооружения, производство которого занимает достаточно много времени.

"Важно понимать, что стоимость нового вооружения не только в деньгах, но и во времени. Сегодня время является более важным параметром стоимости вооружения, чем его денежный эквивалент", — подчеркнул он.

Так, очередь на истребители F-35, средняя цена которых составляет 240 миллионов долларов за единицу вместе с вооружением, формируется уже к началу 2030-х годов. Условно говоря, если бы у Украины была возможность купить F-35 именно сейчас, то она получила бы первый борт примерно в 2032 году.

"Аналогичная ситуация относительно систем Patriot, комплексов HIMARS, современных танков, новых истребителей F-16, очередь на которые сейчас – до 2030 года. Все это растянуто во времени, потому что производства не успевают за тем потоком заказов, которые есть, и их становится все больше", – резюмировал Олег Катков.

Напомним, президент Чехии дал неутешительный прогноз о войне в Украине.

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