Россия отказывается от массированных атак одинаковыми "Шахедами": что вместо этого

Шахед / © Associated Press

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Вместо массовых атак одинаковыми дронами кафиры все чаще применяют различные модификации БпЛА, каждая из которых выполняет отдельную боевую задачу.

Об этом пишет военный обозреватель Forbes Викрам Миттал.

Украина значительно повысила эффективность противодействия «Шахедам»

Автор отмечает, что изначально Россия делала ставку на дешевые беспилотники «Герань-2», созданные на базе иранского Shahed-136. Их массовое производство позволяло запускать по Украине сотни дронов в одну ночь, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО.

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Впрочем, в последние годы Украина существенно усовершенствовала систему противодействия таким атакам. Кроме средств радиоэлектронной борьбы активно используются мобильные огневые группы, современные системы ПВО, авиация и специализированные дроны-перехватчики.

По данным автора, сейчас украинские силы обороны перехватывают от 92% до 96% российских Гераней, что практически нивелировало их главное преимущество — низкую стоимость.

Россия ответила новыми модификациями

В ответ российская армия начала активно внедрять модернизированные версии беспилотников.

В частности, речь идет о Герань-3 и Герань-4, которые оснащены реактивными двигателями. Такие дроны могут развивать скорость от 300 до 500 км/ч, что значительно затрудняет их перехват как силами ПВО, так и дронами-перехватчиками.

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Кроме того, новые модели летают на большей высоте, сокращая время, которое украинские подразделения имеют для реагирования.

Дроны научились маневрировать

По информации Forbes, отдельные модификации «Гераней» теперь находятся под управлением оператора в течение части полета.

В отличие от предыдущих моделей, летевших по заранее запрограммированному маршруту, новые беспилотники могут:

изменять маршрут;

выполнять маневры уклонения;

реагировать на угрозу перехвата;

обходить районы с плотной ПВО.

Также сообщается о появлении беспилотников с электрооптическими камерами и инфракрасными датчиками. Такие системы позволяют выявлять украинские средства ПВО, фиксировать приближение дронов-перехватчиков и даже сопровождать движущиеся цели.

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Россия изменила сам принцип применения беспилотников

Автор статьи отмечает, что за последний месяц Россия пересмотрела и саму концепцию использования Гераней.

Если раньше главной целью была массовая перегрузка украинской ПВО сотнями одинаковых дронов, то теперь разные модификации получают специализированные задачи.

По данным Forbes, «Герань-2» продолжает использоваться для ежедневных ударов по логистическим центрам, складам, топливной инфраструктуре, железной дороге и другим оперативным целям вблизи фронта. Герань-3 и Герань-4 применяют для ударов по более защищенным стратегическим объектам в глубоком тылу Украины.

Издание отмечает, что перед такими атаками российские военные проводят дополнительную разведку, чтобы определить менее защищенные маршруты полета и повысить вероятность прорыва украинской обороны.

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Противостояние продолжает меняться

По мнению автора, нынешняя ситуация демонстрирует постоянную гонку технологий между средствами нападения и обороны.

После того, как Украина научилась эффективно уничтожать большинство ударных беспилотников, Россия начала модернизировать их и пересматривать тактику применения. В то же время украинская сторона продолжает совершенствовать системы противовоздушной обороны и средства борьбы с беспилотниками.

В Forbes отмечают, что это свидетельствует о непрерывном цикле адаптации, в котором обе стороны постоянно меняют свои подходы к использованию беспилотных технологий.

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