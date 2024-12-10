Россия передаст КНДР самолеты в обмен на солдат: подробности соглашения

Северная Корея имеет устаревший авиапарк, в состав которого входят 18 МиГ-29 и 34 Су-25, полученные еще в 1980-х годах, поэтому получение более современных самолетов повысит уровень авиации КНДР.

Россия планирует передать Северной Корее истребители МиГ-29 и Су-27 в обмен на солдат, предоставленных КНДР для поддержки российских сил в зоне боевых действий.

Об этом заявил адмирал Семуэль Папаро, глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, выступая на Национальном оборонном форуме имени Рейгана, сообщает Aviation Week.

По словам Папаро, хотя эти самолеты не принадлежат к пятому поколению, они остаются мощными боевыми единицами. Помимо самолетов Северная Корея, вероятно, получит от России технологии для производства баллистических ракет и систем ПВО.

Северная Корея располагает устаревшим авиапарком, в состав которого входят 18 МиГ-29 и 34 Су-25, полученные еще в 1980-х годах. Основу авиации составляют старые МиГ-21, МиГ-23, МиГ-17 и МиГ-19, значительная часть которых не годится к полетам. Получение Су-27 и МиГ-29 значительно повысит технический уровень авиации КНДР.

По данным справочника The Military Balance, к началу 2024 года Россия имела:

• 70 МиГ-29 советского образца;

• 14 модернизированных МиГ-29СМТ;

• 12 Су-27 и 47 Су-27СМ;

• 24 Су-27СМ3.

Эксперты предполагают, что количество самолетов, которые Россия готова передать, будет зависеть от того, как она готова делиться своими авиационными технологиями с Пхеньяном.

Напомним, что северокорейские военные пока остаются на территории Курской области России до сих пор не принимали непосредственного участия в боевых действиях против Украины, но в то же время они находятся в готовности вступить в бой в любой момент.