Россия перегруппировывает свои войска и усиливает наступление на фронте: главное со сводки Генштаба за 4 февраля

На севере противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Российские военные проводят перегруппировку в отдельных направлениях и усиливают наступление. Основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. К этому оккупанты наступали на 4-х направлениях, добавилось Купянское направление.

Об актуальной ситуации на фронте – в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 февраля.

Ситуация вблизи белорусской границы

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

Оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты. В частности:

Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области ; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Большой Бурлук Харьковской области.

; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Большой Бурлук В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области. На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка и Диброва – Луганской.

огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка и Диброва – Луганской. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк.

под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку. На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка Донецкой области.

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

"Наша авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов", — отметили в Генштабе.

Напомним, по информации Минобороны, на фронте фиксируют обострение. В частности, на этой неделе российская армия бросила все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут, а также развернула мощное наступление на Лиманском направлении.

Пожар в Белгородской области, саммит "Украина-ЕС" и новый пакет помощи – новости 4 февраля

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