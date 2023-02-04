Россия перегруппировывает свои войска и усиливает наступление на фронте: главное со сводки Генштаба за 4 февраля

На севере противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
Российские военные проводят перегруппировку в отдельных направлениях и усиливают наступление. Основные усилия сосредоточили на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. К этому оккупанты наступали на 4-х направлениях, добавилось Купянское направление.
Об актуальной ситуации на фронте – в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 4 февраля.
Ситуация вблизи белорусской границы
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группировок оккупантов не обнаружено.
Оккупационные войска продолжают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты. В частности:
- Обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сеньковка Черниговской области ; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Большой Бурлук Харьковской области.
- В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.
- На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Макеевка, Площадка и Диброва – Луганской.
- На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк.
- На Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.
- На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времевка и Большая Новоселка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.
"Наша авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов", — отметили в Генштабе.
Напомним, по информации Минобороны, на фронте фиксируют обострение. В частности, на этой неделе российская армия бросила все силы, чтобы прорвать оборону украинских защитников и оцепить Бахмут, а также развернула мощное наступление на Лиманском направлении.
Читайте также: