Россия получила дальнобойные САУ M-1989 Koksan из КНДР: что известно об их использовании

Первая информация о передаче России 170-мм самоходных артиллерийских установок M-1989 Koksan от КНДР появилась еще в октябре 2024 года. Однако только 7 января 2025-го появилось видео, которое якобы демонстрирует их применение на передовой. По предварительным оценкам, от получения этих артиллерийских систем до начала их использования прошло около двух месяцев.

Об этом пишет Defense Express.

Однако пока нельзя окончательно подтвердить подлинность видео, а также время и место съемки. Отсутствие снега на кадрах может свидетельствовать о южных районах оккупированной Украины, если видео действительно новое.

Технические характеристики M-1989 Koksan

M-1989 Koksan – дальнобойная артиллерийская система, способная вести огонь на расстояние до 60 км с использованием активно-реактивных снарядов. Обычными осколочно-фугасными снарядами эта САУ может поражать цели на дистанции до 40 км. Однако скорострельность установок довольно низкая — всего 1-2 выстрела за 5 минут.

САУ "Koksan" КНДР на вооружении России

Несмотря на впечатляющие заявленные характеристики, эффективность "Коксанов" вызывает сомнения. Современные западные системы, такие как немецкая PzH 2000, превосходят их как по дальности, так и по скорострельности. К примеру, PzH 2000 может стрелять снарядами на расстояние 40-47 км, а с использованием активно-реактивного боеприпаса достигает рекорда в 67 км, при этом обеспечивая до 10-12 выстрелов в минуту.

Уязвимости и контрбатарейная борьба

Одной из основных слабостей M-1989 Koksan является отсутствие бронированной рубки, что делает эти установки легкой мишенью для высокоточного оружия. ВСУ активно используют HIMARS с боеприпасами GMLRS, которые наносят точные удары с вольфрамовыми поражающими элементами.

Изменят ли "Коксаны" ситуацию на фронте?

Россия, вероятно, использует "Коксаны" для покрытия дефицита крупнокалиберной артиллерии. Однако это решение создает новые проблемы, ведь специфический калибр 170 мм требует стабильных поставок снарядов из КНДР, которые могут быть сомнительными. В противном случае РФ придется запускать собственное производство этих боеприпасов, что требует дополнительных ресурсов.

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Несмотря на попытки РФ компенсировать недостаток артиллерии с помощью M-1989 Koksan, эти системы вряд ли могут стать серьезным преимуществом. Они уступают современным западным артиллерийским установкам в скорости, дальности и эффективности. К тому же их уязвимость перед высокоточным оружием делает их шансы выжить на поле боя минимальными.

В то же время, поставки таких систем демонстрируют усиление сотрудничества между Россией и КНДР, а также готовность Москвы использовать экзотические артиллерийские решения для достижения своих военных целей.

Напомним, Москва готова предоставить Северной Корее передовые космические и спутниковые технологии в обмен на оружие и оборудование, которые могут быть использованы в войне против Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Юлом в Сеуле.