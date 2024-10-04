Россия получила новые возможности для изготовления беспилотников Shahed — Defense Express

В то же время Силы обороны получают новые возможности борьбы с враждебными БПЛА.

Россия получила новые возможности для производства иранских ударных беспилотников типа Shahed.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Он напомнил, что сентябрь стал месяцем, в котором Россия выпустила по Украине рекордное количество беспилотников типа Shahed.

"Сейчас РФ получает новые возможности для производства "шахедов". Сентябрь стал рекордным по использованию этих средств террора российскими террористами. В частности, было применено беспрецедентное количество — 1339 дронов, что в среднем составляет 44 "шахеда" в день. Таким образом, россияне уже приближаются" до запуска в среднем по 50 дронов в день, выходя на постоянное их применение", — подчеркнул Рябых.

Эксперт заявил, что в свою очередь Силы обороны Украины усовершенствуют свои возможности в борьбе с дронами противника.

"За сентябрь из 1339 дронов было уничтожено 1107 беспилотников, а еще часть появилась в статистике как локационно потерянные или изменившие курс и полетели обратно к российским террористам, — добавил Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне ежедневно атакуют Украину "Шахедами".

Кроме того, мы ранее информировали, что "Шахеды" залетели в Беларусь во время полета вертолета Лукашенко.

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