Россия пополняет ракетный арсенал ядерными "Калибрами" — "Милитарный"
Заказ российского Минобороны должны выполнить до 2026 года.
Ракетный арсенал российской армии должен пополниться более полусотней «Калибров» со «специальной боевой частью», то есть с ядерной боеголовкой.
Об этом сообщает портал «Милитарный».
Как свидетельствуют закупочные документы российского Минобороны, с российским Опытно-конструкторским бюро «Новатор» заключен контракт на 56 крылатых ракет 3М-14С, из семейства ракет «Калибр».
Его должны выполнить в течение 2024-2026 годов.
Эти ракеты размещаются на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также подводных лодках.
Ракета имеет двойное назначение: ее конструкция и заявленные параметры позволяют рассматривать варианты с ядерной и обычной боевой частью, хотя на практике обычно используют конвенциональные заряды.
Дальность полета ракеты, которую изготавливают для армии России, оценивается до 1 500-2 500 километров.
Напомним, 22 октября РФ под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил. Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» с подводной лодки и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.