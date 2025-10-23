ТСН в социальных сетях

Россия пополняет ракетный арсенал ядерными "Калибрами" — "Милитарный"

Заказ российского Минобороны должны выполнить до 2026 года.

Запуск ракеты "Калибр"

Запуск ракеты "Калибр"

Ракетный арсенал российской армии должен пополниться более полусотней «Калибров» со «специальной боевой частью», то есть с ядерной боеголовкой.

Об этом сообщает портал «Милитарный».

Как свидетельствуют закупочные документы российского Минобороны, с российским Опытно-конструкторским бюро «Новатор» заключен контракт на 56 крылатых ракет 3М-14С, из семейства ракет «Калибр».

Его должны выполнить в течение 2024-2026 годов.

Эти ракеты размещаются на российских фрегатах, корветах, малых ракетных кораблях, а также подводных лодках.

Ракета имеет двойное назначение: ее конструкция и заявленные параметры позволяют рассматривать варианты с ядерной и обычной боевой частью, хотя на практике обычно используют конвенциональные заряды.

Дальность полета ракеты, которую изготавливают для армии России, оценивается до 1 500-2 500 километров.

Напомним, 22 октября РФ под руководством президента Владимира Путина провела тренировку стратегических ядерных сил. Во время тренировки были выполнены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» с подводной лодки и крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95.

