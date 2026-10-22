Россия применяет новую ракету «Филин» против Украины: ГУР раскрыло, что это за оружие

Крылатая ракета «Филин» / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

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Украинская разведка обнародовала детали новой российской крылатой ракеты «Филин», которую РФ начала применять против Украины в конце лета 2026 года.

На портале War&Sanctions ГУР МО Украины опубликовало 3D-модель ракеты, информацию о ее составляющих, электронной компонентной базе и предприятиях, привлеченных к производству.

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Российская ракета Филин: характеристики и дальность полета

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, российская крылатая ракета «Филин» запускается с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя.

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Как отмечает ГУР на портале War&Sanctions, длина ракеты составляет 3,5 метра, а размах крыльев — 3 метра. Ее конструкция предполагает использование композиционных материалов, в частности угле- и стеклопластика. Отдельные элементы изготовлены с использованием технологии 3D-печати.

«Максимальная скорость, заявленная противником, — 800 км/ч; дальность — до 1 200 км. Ракета может двигаться на сверхнизких высотах и до 6 км. Есть версии с боевой частью 50 и 100 кг», — говорится в материале ГУР.

Кто производит российскую ракету «Филин»

По данным ГУР, производителем ракеты является российское АО НПО Молния. К производству ее отдельных узлов привлечены и другие предприятия.

Бортовое оборудование «Филина» производит ООО «ПЛАЗ». Это предприятие также задействовано в производстве беспилотников «Гарпия» — модификаций «Герани-2», выпускаемых АО «ИЭМЗ „Купол“.

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«Блоки „Филина“ и „Гарпии“ имеют подобную компоновку и маркировку. За цель отвечает инерциальная навигационная система китайского производства и 16-канальная „Комета“», — говорится в материале украинской разведки.

Турбореактивный двигатель R500 для «Филина» производит российское ООО «Рейнольдс». Аналогичный двигатель ранее идентифицировали в крылатых авиационных ракетах С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром».

Какие иностранные компоненты обнаружили в ракете «Филин»

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, электронная компонентная база ракеты «Филин» подобна той, которую используют в других российских ракетах и беспилотниках. Вместе с тем, разведка отмечает увеличение доли китайских компонентов.

«Электронная компонентная база бортового оборудования подобна другим российским ракетам и БПЛА, но выделяется увеличением доли китайских компонентов (американских — 35, китайских — 22) и унификацией решений для различных блоков и плат», — говорится в материале ГУР на портале War&Sanctions.

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Среди идентифицированных компонентов, указанных в материалах разведки, микроконтроллер китайского производителя WinChipHead (WCH), Ethernet-коммутатор MICREL, CAN-трансивер и другие электронные детали.

Обнародованные ГУР данные позволяют установить происхождение электронных компонентов, используемых Россией в производстве ракетного вооружения. Выявление иностранных деталей также свидетельствует об использовании зарубежной электроники в российских средствах поражения, несмотря на санкционные ограничения.

Ранее ТСН.ua сообщал о появлении на фронте нового российского беспилотника. Снаружи он напоминает баражировочный боеприпас «Ланцет», однако оснащен бензиновым двигателем.

В то же время, по данным ГУР, Россия накапливает запасы ракет и беспилотников накануне зимы. По состоянию на октябрь 2026 года в резерве РФ было до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. Российский военно-промышленный комплекс, по приведенным данным, способен ежемесячно производить более 200 ракет и около 10 тысяч беспилотников.

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