Россия применяет новый дрон-камикадзе "Дань-М": как это изменяет ход войны против Украины

Атака на Украину / © ТСН

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Российские войска, по меньшей мере, дважды применили новый ударный беспилотник «Дань-М» против украинских городов — Киева и Одессы. Хотя сначала аппарат разрабатывали как учебную мишень для тренировок ПВО, сейчас он стал элементом асимметричной тактики Кремля: заставляет Украину тратить дорогие ракеты NASAMS и IRIS-T на дешевые дроны.

Об этом пишет National Interest.

Первый зафиксированный удар «Дань-М» произошел в мае 2025 года по Одессе, а затем дрон был частью массированной атаки на Киев 31 июля, когда Россия одновременно выпустила 550 беспилотников. Как выяснилось, Дан-М может лететь на высотах свыше 4,8 км и развивать скорость до 750 км/ч, что затрудняет его перехват обычными ПЗРК. Именно поэтому Украина вынуждена применять сверхдорогие системы ПВО, предназначенные для уничтожения ракет, а не одноразовых дронов.

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По данным National Interest, россияне адаптировали обучающие дроны для боевых целей с помощью простых, но эффективных изменений: перекрасили корпус, добавили боевую часть и системы наведения. Стартовый вес аппарата — около 250 кг, а запускают его даже с вертолетов, что существенно увеличивает дальность полета.

Дрон РФ «Дань-М» / © Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что подобная тактика истощает украинские запасы западных ракет, открывая пространство для последующих волн атак. Несмотря на ограничение дальности и заметность в воздухе, Дан-М уже показал себя как действенный инструмент давления.

Этот дрон — очередное подтверждение того, что Россия активно применяет принципы асимметричной войны, переосмысливая старые технологии в условиях современного конфликта.

Оборонные силы Украины уже адаптируются к новой угрозе. Один из «Дань-М» был сбит в мае над Черным морем силами ГУР. Однако эксперты предупреждают: если РФ масштабно запустит рои дронов из ИИ, это может создать новую фазу в войне. И будущее в противостоянии по-прежнему будет зависеть не только от силы, но и скорости адаптации.

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Напомним, в Вооруженных силах Украины уже активно применяются наземные роботизированные комплексы для эвакуации раненых и поставок на передовую. До конца 2025 г. планируется привлечь эти системы непосредственно к боевым действиям. В то же время, несмотря на технологический прогресс, такие работы не способны полностью заменить военных в поле боя.