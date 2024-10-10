Россия привлекает для производства "Шахедов" женщин-иностранок — расследование AP

По документам, если в 2023 году численность персонала составляла около 900 человек, то в 2025 году их количество должно увеличиться до двух тысяч.

Иностранцы, завербованные для работы в РФ, заявили, что их обманули и привлекли к производству беспилотников для российско-украинской войны.

Об этом говорится в материале Associated Press.

Оказалось, что для увеличения производства "Шахедов" РФ пользуется услугами не только иностранцев, в частности женщин из Африки, Азии и Южной Америки, но и подростков и студентов.

В России продолжается развитие особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане. Некоторые ее части переключились на военное производство иранских беспилотных летательных аппаратов "Шахед-136", сообщает издание.

По информации Associated Press, к 2025 году российские заводы на этой территории планируют увеличить производство до 6 тыс. единиц БпЛА в год (при текущих 4500 ед. в год).

В документах, на которые ссылается издание, говорится, что еще в начале войны Россия и Иран подписали соглашение на сумму 1,7 млрд долларов на покупку Shahed 136.

"Сначала дроны поставлялись в РФ в разобранном виде, но впоследствии производство было перенесено в "Алабугу". Этот завод теперь стал основным в России по производству "Шахедов"", — говорится в расследовании AP.

Эксперты сообщают, что в условиях рекордно низкого уровня безработицы, когда многие россияне уже или работали в военной промышленности, воевали в Украине или уехали из страны, руководство завода прибегло к помощи студентов и дешевой рабочей силы, в частности, женщин-заработчанок из Африки, Азии и Южной Америки. AP пишет, что "Алабуга" — единственное российское производство, набирающее женщин из этих стран для изготовления оружия.

По словам бывшего инспектора ООН по вооружениям Дэвида Олбрайта, около 90% иностранцев, нанятых по программе "Алабуга Старт", работают над созданием дронов, особенно деталей к ним.

"Это требует особых навыков", — объяснил Дэвид Олбрайт.

В документах отмечено, что в 2023 году численность персонала на таком производстве составила около 900 человек. В 2025 году количество работников увеличится до 2600.

Также стало известно, что вербовочные мероприятия проводились в Уганде, в частности, в детских домах.

Завод также привлекает студентов из Алабугского политехнического техникума. По данным, в частности, издание "Протокол", некоторым из них всего 15 лет, и они жалуются на плохие условия труда.

Напомним, на днях РФ мощно атаковала Украину дронами и ракетами разных типов. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, сколько целей удалось обезвредить.

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