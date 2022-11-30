Россия производит высокоточные "Калибры", "Искандеры" и Х-101 — ракеты, угрожающие инфраструктуре в тылу

Страна-агрессорка может иметь запас деталей к ракетам.

В России продолжается изготовление ракет "Калибр", "Искандер" и Х-101. Несмотря на санкции, производство высокоточных ракет, хоть и медленными темпами, продолжается.

Эти ракеты угрожают украинской критической инфраструктуре в тылу, то есть в центральных и западных областях, ведь они дальнобойны, о чем "24 канала" рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Калибр", "Искандер" и Х-101 могут лететь на расстояние от 2 до 5 тыс. км.

По словам Игната, у врага действительно есть возможность производить эти ракеты.

"Производство работает, поэтому разведке и другим странам следует подробнее смотреть, почему это до сих пор возможно и как это происходит. Игнат предположил, что, возможно, у России еще есть запасы определенных деталей, которые она сама изготовить не может, и уже не получает из -за границы", — отметил он.

Темпы производства ракет в России не успевают за тем, как оккупанты используют это оружие.

"Ракеты — это высокотехнологичная вещь, которая стоит миллионы долларов. Например, цена "Искандера" — 3, "Калибра" — 6, а Х-101 — 13 млн долларов за единицу. Понятно, что за эти деньги внутри ракет есть что-то технологическое, такое, на изготовление чего нужно не 1 – 2 дня, а недели. Кроме того, еще больше времени нужно на то, чтобы состоялся полный цикл, проверка, а также транспортировка к носителю. Именно поэтому россияне и считают и экономят эти ракеты", — добавил Игнат.

В то же время он подчеркнул, что в России осталось много "советского железа", например ракет Х-22 и "Точка-У".

Ракетные обстрелы энергосистемы Украины: что известно

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