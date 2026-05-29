ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Оружие
Количество просмотров
131
Время на прочтение
2 мин

Россия пытается защитить «шахеды» от дронов-перехватчиков: что придумал враг

Это стало реакцией врага на резкое увеличение количества украинских дронов-перехватчиков.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
БпЛА Shahed

БпЛА Shahed / © Associated Press

Российские захватчики модернизируют ударные беспилотники типа «Шахед», оснащая их средствами радиоэлектронной борьбы для усложнения работы украинских дронов-перехватчиков.

Об этом сообщает Business Insider.

Журналисты получили подтверждение этой информации, в частности, от первого заместителя министра обороны Украины Алексея Выскуба.

«Эти модифицированные дроны летают в нашей стране и пытаются подавить наши перехватывающие дроны», — заявил Вискуб.

По его словам, российские военные устанавливают средства РЭБ в задней части беспилотников. Такие устройства уже фиксировались во время последних атак РФ.

В то же время чиновник подчеркнул, что эта технология не является «суперинновацией России».

Эксперт по дронам и советник Центра военно-морских анализов Самуэль Бендетт сообщил, что Россия начала устанавливать портативные системы радиоэлектронной борьбы на беспилотники еще в прошлом году.

По его словам, это стало реакцией на резкое увеличение количества украинских дронов-перехватчиков.

«Результаты использования этой технологии пока неоднозначны, поскольку большинство таких попыток касалось легких беспилотников с фиксированным крылом, оснащенных этой технологией», — сказал Бендетт.

Он также добавил, что такие системы, вероятно, применяли недостаточно, чтобы остановить рост атак украинских перехватчиков.

Журналисты отмечают, что для борьбы с российскими Шахедами Силы обороны Украины активно используют дроны с небольшими боевыми частями. Они уничтожают цели путём подрыва рядом или прямого столкновения.

Такие беспилотники-перехватчики относительно дешевы — некоторые модели стоят около 2 тысяч долларов.

Также издание напоминает, что установление средств РЭБ — не первая попытка России противодействовать украинским перехватчикам.

Ранее россияне начали оснащать «Шахеды» камерами заднего вида, чтобы операторы могли обнаруживать украинские зенитные дроны.

Кроме того, часть ударных беспилотников РФ вооружила ракетами «воздух-воздух» для создания угрозы привлекаемым к противовоздушной обороне украинским вертолетам.

Ранее сообщалось, что Россия наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине и сбивать их становится все труднее.

Мы ранее информировали, что российские войска могут готовить новый массированный удар Украины в следующие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
131
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie