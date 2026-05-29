- Дата публикации
-
- Категория
- Оружие
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 2 мин
Россия пытается защитить «шахеды» от дронов-перехватчиков: что придумал враг
Это стало реакцией врага на резкое увеличение количества украинских дронов-перехватчиков.
Российские захватчики модернизируют ударные беспилотники типа «Шахед», оснащая их средствами радиоэлектронной борьбы для усложнения работы украинских дронов-перехватчиков.
Об этом сообщает Business Insider.
Журналисты получили подтверждение этой информации, в частности, от первого заместителя министра обороны Украины Алексея Выскуба.
«Эти модифицированные дроны летают в нашей стране и пытаются подавить наши перехватывающие дроны», — заявил Вискуб.
По его словам, российские военные устанавливают средства РЭБ в задней части беспилотников. Такие устройства уже фиксировались во время последних атак РФ.
В то же время чиновник подчеркнул, что эта технология не является «суперинновацией России».
Эксперт по дронам и советник Центра военно-морских анализов Самуэль Бендетт сообщил, что Россия начала устанавливать портативные системы радиоэлектронной борьбы на беспилотники еще в прошлом году.
По его словам, это стало реакцией на резкое увеличение количества украинских дронов-перехватчиков.
«Результаты использования этой технологии пока неоднозначны, поскольку большинство таких попыток касалось легких беспилотников с фиксированным крылом, оснащенных этой технологией», — сказал Бендетт.
Он также добавил, что такие системы, вероятно, применяли недостаточно, чтобы остановить рост атак украинских перехватчиков.
Журналисты отмечают, что для борьбы с российскими Шахедами Силы обороны Украины активно используют дроны с небольшими боевыми частями. Они уничтожают цели путём подрыва рядом или прямого столкновения.
Такие беспилотники-перехватчики относительно дешевы — некоторые модели стоят около 2 тысяч долларов.
Также издание напоминает, что установление средств РЭБ — не первая попытка России противодействовать украинским перехватчикам.
Ранее россияне начали оснащать «Шахеды» камерами заднего вида, чтобы операторы могли обнаруживать украинские зенитные дроны.
Кроме того, часть ударных беспилотников РФ вооружила ракетами «воздух-воздух» для создания угрозы привлекаемым к противовоздушной обороне украинским вертолетам.
Ранее сообщалось, что Россия наращивает масштабы одновременных атак «шахедами» по Украине и сбивать их становится все труднее.
Мы ранее информировали, что российские войска могут готовить новый массированный удар Украины в следующие двое суток, поэтому украинцам нужно серьезно относиться к воздушным тревогам и реагировать на них.