Россия снова модернизировала боевую часть "Shahed-136": что сменили в дроне (фото)

Ударные беспилотники типа Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства. Новая боевая часть имеет индекс "БСТ-52" и является продолжением предыдущей "МСНИ". Во время модернизации она получила дополнительный кумулятивный и зажигательный эффект. Это уже третья версия российской боевой части после появления в июле 2023 года боевых частей с индексом "БСФ".

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на информацию из собственных источников.

Новая боевая часть беспилотника была найдена на "черном" Shahed-136, который враг использовал на днях и был сбит Силами обороны Украины.

Маркировка боевой части "БСТ-52"

"Маркирование новой боевой части содержит индекс "БСТ-52", а также содержит номер 206-2-23, указывающий на то, что она была произведена в 2023 году. О точном значении "206-2" можно будет говорить только после получения большей количества данных для анализа", — пишет издание.

Что изменилось

Боевая часть получила кумулятивную выемку, отвечающую за создание кумулятивной струи.

Кумулятивная воронка "БСТ-52"

В то же время наиболее опасным является дополнительный термический эффект при взрыве модернизированного "Шахеда", который обеспечивается установленными внутрь боевой части зажигательными элементами. Вероятно, речь идет о термитных "шашках".

Боевая часть Shahed-ов "МСНИ"

"В общем попытка создать столь разнообразную по эффектам боевую часть в РФ в целом чем-то следует оригинальной боевой части Shahed-136 иранского производства. Она имела большое количество кумулятивных воронок, что прямо указывало на непонимание ее разработчиков физических процессов образования кумулятивной струи, а также готовые элементы поражения .В то же время такие боевые части с индексом "БСФ", которые, скорее всего, используется в других российских ракетах, уже не замечаются", — рассказали эксперты.

Боевая часть "БСТ-52" российского производства для Shahed

Вероятно, "БСТ-52" в будущем также заменит "МСНИ", которая, скорее, также является штатной боевой частью другой российской ракеты. Пока все указывает на то, что боевая часть с индексом "БСТ-52" является специально разработанной для Shahed-ов боевой частью.

Зажигательный элемент "БСТ-52"

Напомним, осенью Россия начала запускать по Украине черные Shahed. Как пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, россияне используют черный цвет, чтобы замаскировать БпЛА в ночном небе.

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