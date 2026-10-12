ГУР рассекретило детали о ракете «Кинжал»

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Разведка ГУР опубликовала подробные данные о российской аэробалистической ракете 9-С-7760, известной также как Х-47М2 «Кинжал». На портале War&Sanctions появились интерактивная 3D-модель оружия, перечень его внутренних компонентов, а также раскрыта вся сеть предприятий, вовлеченных в ее создание.

Об этом написали в Главном управлении разведки МО Украины.

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ГУР рассекретило детали о российской ракете «Кинжал»

Разведчики объясняют, что Кинжал является одноступенчатой твердотопливной ракетой с неотделяемой боевой частью. С точки зрения конструкции и элементной базы она практически полностью — на 90% — унифицирована с баллистической ракетой 9М723 от оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

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«К основным отличиям „Кинжала“ относятся наличие хвостового аэродинамического обтекателя, который отделяется после запуска двигателя, радиолокационной головки самонаведения (в „Искандере“ АРГСН пока существует только на бумаге, а ее применение в ударах по территории Украины не зафиксировано), которую противник называет „всепогодной“, и станции активных помех, в дополнение к системе отстрела ложных целей С-200», — объясняют в ГУР.

Сейчас ракета предусматривает два основных варианта оснащения: специальную ядерную боевую часть и проникающую фугасную, которая производится в толстостенном металлическом корпусе для поражения бетонных укрытий, прочных перекрытий и защищенных объектов.

В то же время в разведке зафиксировали, что российские конструкторы разрабатывают модификацию с осколочно-фугасной боевой частью. Это может свидетельствовать о существенных сложностях с точностью попадания.

Именно проблемы с точностью спровоцировали изменения в оборонных приоритетах Кремля. В этом году Москва существенно урезала объемы государственного оборонного заказа на «Кинжалы». Высвободившиеся производственные линии, технические ресурсы, сырье и импортные компоненты перенаправили на изготовление баллистических ракет 9М723 для ОТРК «Искандер-М».

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Вторым фактором, который заставил врага сместить акценты, стал ограниченный парк самолетов-носителей. Для запусков Х-47М2 используют истребители-перехватчики МиГ-31И и МиГ-31К, которые имеют исчерпываемый ресурс, а современный российский авиапром их больше не производит.

«Спойлер — скоро мы опубликуем список российских предприятий, которые модернизируют и обслуживают российские МиГи», — добавили в ведомстве.

Разведка опубликовала сведения о 58 российских компаниях и заводах, которые принимают прямое участие в изготовлении ракет «Кинжал». Показателен тот факт, что 22 из этих предприятий до сих пор не попали под санкции ни одной из стран санкционной коалиции.

Несмотря на технические и технологические огрехи, РФ не прекращает совершенствовать «Кинжалы». Именно поэтому международные партнеры должны совместно ввести санкции против всех участвующих компаний.

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Россия готовит новые баллистические ракеты для ударов по западу страны

Напомним, по данным заместителя начальника ГУР МО Украины Вадима Скибицкого, до конца года Россия планирует провести испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 км и во время этих запусков может попытаться поразить объекты в западных областях Украины.

Параллельно россияне ведут войну на истощение и сталкиваются с нехваткой личного состава, поэтому планируют мобилизовать около 600 тысяч человек в течение 2026-2027 годов, чтобы удержать инициативу и полностью оккупировать Донбасс.

Кроме того, среди намерений РФ остаются блокада Черного моря и использование территории Беларуси для гибридного давления и информационно-психологических операций против стран НАТО, хотя признаков формирования ударных группировок в Беларуси пока нет.

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